Potrivit liderilor sindicali, afirmațiile lui Bolojan sunt complet neadevărate și denotă o gravă lipsă de cunoaștere a realității din școli.

Aceștia susțin că premierul a transmis informații eronate despre situația din învățământ, ceea ce a dus la escaladarea conflictului. În acest context, sindicatele au decis să organizeze o serie de proteste pentru a atrage atenția asupra problemelor nerezolvate din sistemul educațional.

În replică, Ilie Bolojan a declarat că este deschis la dialog și că dorește să găsească soluții pentru îmbunătățirea condițiilor din învățământ. El a subliniat importanța unei comunicări constructive între guvern și sindicate, pentru a evita escaladarea conflictelor și a asigura un început de an școlar fără perturbări majore.

„Opinia publică trebuie să știe că, în ultimele decenii, norma didactică de predare a fost constantă, iar acum, folosindu-se date false, a ajuns printre cele mai mari din UE, în condițiile în care munca profesorilor din România este mult mai complexă decât cea a cadrelor didactice din majoritatea celorlalte state membre ale UE, state unde și salariile sunt mult mai mari! În plus, cerințele și presiunile asupra cadrelor didactice au crescut constant, pe fondul unor „reforme“ continue (însă fără nicio finalitate) și a unei finanțări sub standardele minime europene. Înainte să facă o astfel de afirmație descalificantă pentru un demnitar de un asemenea rang, poate domnul prim-ministru ar fi trebuit să verifice de ce peste 700 de milioane de euro din PNRR au fost pierdute și să spună cine se face vinovat de o asemenea indolență, fiind astfel văduvit de o sumă consistentă un domeniu cu atâtea nevoi, cum este sistemul educațional”, au transmis sindicaliștii prin intermediul unui comunicat de presă.

În contextul acestor tensiuni, liderii sindicali au anunțat că protestele vor fi organizate treptat în mai multe orașe din țară, pentru a evidenția amploarea nemulțumirilor și pentru a crește presiunea asupra autorităților. Aceștia au precizat că acțiunile nu sunt îndreptate împotriva elevilor, ci urmăresc doar atragerea atenției asupra problemelor legate de salarizare, condițiile de muncă și resursele insuficiente din școli. Sindicatele au mai subliniat că, pe durata protestelor, vor menține canale deschise de dialog cu autoritățile, sperând ca discuțiile să conducă la soluții concrete și rapide, evitând astfel o escaladare a conflictului care ar putea afecta desfășurarea normală a activității școlare.