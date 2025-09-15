Premierul Ilie Bolojan a avut luni, la Palatul Victoria, consultări ample cu reprezentanţii sindicatelor din administraţia publică, pe tema reformei instituţionale şi a revendicărilor personalului.

Premierul nu a mers singur la discuţii. L-au însoțit şi ministrul Muncii, Florin Manole, împreună cu ministrul Dezvoltării, Attila Cseke.

Potrivit unui comunicat transmis de Guvern, premierul a subliniat că dialogul este esenţial în acest proces şi a atras atenţia asupra provocărilor financiare majore cu care se confruntă România. El a insistat asupra necesităţii unei planificări corecte a personalului din administraţie şi a unui management responsabil al resurselor publice.

Premierul a subliniat că toate măsurile de reorganizare trebuie să respecte criterii transparente şi să garanteze continuitatea serviciilor publice.

Mai mult, Bolojan a transmis că nu se mai poate continua în acelaşi mod ca până acum, subliniind că realităţile bugetare sunt clare, indiferent cine ocupă funcţiile de prim-ministru sau ministru în Guvern în acest moment. Acesta a explicat că, dacă măsurile necesare nu sunt luate la timp, costurile ulterioare vor fi considerabil mai mari.

Ilie Bolojan a afirmat că schimbările în administraţie trebuie făcute planificat şi în dialog cu autorităţile, astfel încât cei care rămân în sistem să fie plătiţi corect, să fie respectaţi şi să îşi facă treaba așa cum trebuie. Premierul a adăugat că cetăţenii vor înţelege legătura dintre impozitele plătite şi calitatea serviciilor publice şi a menţionat că susţine autonomia locală, dar numai în limitele resurselor disponibile.

La întâlnire au fost prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei Columna-SCOR, prin Lucian-Ciprian Puiu, ai Sindicatului Naţional SCOR, prin Dan Cârlan, ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţie (FNSA), prin Bogdan Şchiop, ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Unite din Poliţia Locală, prin Eugen Tone, ai Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţia Locală SEDLEX, prin Răzvan-Claudiu Bordeanu, ai Federaţiei PUBLISIND, prin Radu Florian, ai Federaţiei Sindicatelor Democratice din România, prin Voinea Negoiţă, şi ai Uniunii Sindicatelor Funcţionarilor Publici şi Personalului Contractual FORŢA LEGII, prin Ringo Dămureanu.

Potrivit Guvernului României, reprezentanţii sindicatelor au transmis că sunt deschişi ideii de reformă, dar au cerut ca discuţiile să continue şi să existe un parcurs legislativ clar. Dacă dialogul va fi unul constructiv, sindicaliștii promit că sunt dispuşi să amâne acţiunile de protest.

Premierul a lăsat deschisă posibilitatea reluării consultărilor, punctând că o colaborare constantă este esenţială pentru a implementa o reformă administrativă echilibrată şi sustenabilă, se mai arată în mesajul transmis luni, 15 septembrie, de către Guvern.