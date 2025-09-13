Vicepremierul Ionuţ Moşteanu a fost întrebat despre posibila demisie a premierului Ilie Bolojan dacă Pachetul 2 de reformă nu trece de Curtea Constituţională. El a respins categoric această ipoteză.

„Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”, a subliniat Moşteanu.

Oficialul USR a evidenţiat sprijinul constant al partidului pentru Bolojan, subliniind că acesta se manifestă atât prin susţinerea deciziilor guvernamentale, cât și prin menținerea unei coaliții stabile în fața provocărilor legislative. Moşteanu a arătat că USR intervine activ pentru a evita tensiunile interne și pentru a asigura continuitatea proiectelor inițiate de premier.

„Nu. Pot să înţeleg presiunea, că sunt alături de dânsul. Credeţi-mă că Ilie Bolojan are susţinere mai multă de la USR cred că decât de la orice alt partid din coaliţie. Şi arătăm asta în fiecare zi. Îl susţinem în toate deciziile de foarte multe ori. Pur şi simplu mergem pe mâna dânsului. Nu mai punem probleme suplimentare, că şi aşa sunt destule discuţii în coaliţie. Cred că Ilie Bolojan e omul de care România are nevoie în momentul ăsta. Are şi experienţa, şi hotărârea să oprească nişte lucruri care nu se întâmplă bine şi să le pună pe un făgaş normal. Are nevoie de mai mult suport. Nu cred că va pleca dacă nu va trece de Curtea Constituţională acest pachet”, a adăugat vicepremierul.

În opinia lui Moşteanu, premierul beneficiază de mai multă susţinere din partea USR decât de la orice alt partid din coaliţie. El a reiterat că această susţinere se manifestă prin sprijin pentru toate deciziile guvernamentale. Astfel, implicarea USR în stabilitatea executivului rămâne una activă și consistentă.

Vicepremierul a precizat că eventualele decizii ale CCR privind neconstituționalitatea anumitor articole vor fi corectate fără a afecta funcționarea guvernului.

„Dacă Curtea va zice că nu e bună una sau alta, vom găsi o cale să corectăm. Nu se termină lumea cu un pachet legislativ. Ar fi foarte grav pentru România. Şi, vă zic sincer, ştiţi ce oferă piaţa politică din România. Nu are cine să-l înlocuiască pe Bolojan în momentul ăsta”, a explicat Moşteanu, subliniind că un singur pachet legislativ nu poate destabiliza administrația.

Vicepremierul a respins ideea unui guvern tehnocrat ca alternativă la actuala coaliţie. El a amintit experienţa sa din 2016, când a fost secretar de stat în guvernul condus de Dacian Cioloş.

„Un premier tehnocrat nu are autoritate. Am fost în guvernul tehnocrat. Ne ziceam că suntem tehnocrati, dar practic eram 10-15 oameni care eram veniţi din afara sistemului de administraţie şi a sistemului politic”, a explicat Moşteanu.

El a adăugat că majoritatea membrilor guvernului tehnocrat proveneau din partide politice, precum PSD, PNL sau ALDE, ceea ce limita autonomia executivului.

„Restul erau de la PSD, de la PNL, de la ALDE. Ăla a fost guvernul tehnocrat. A fost votat de PSD şi PNL să guverneze”, a completat vicepremierul.

Moşteanu susţine că experienţa personală arată că un guvern tehnocrat nu poate asigura stabilitatea necesară reformelor. Conform spuselor sale, lipsa autorităţii și susţinerii politice reprezintă obstacole majore în implementarea măsurilor legislative.

Declaraţiile sale vin într-un context în care coaliţia guvernamentală discută despre modul în care poate fi susţinută legislația fără a crea tensiuni între partidele componente. USR menține astfel sprijinul direct pentru premierul Bolojan, considerând că acesta este soluția potrivită pentru momentul actual.

Ilie Bolojan a fost întrebat la TVR 1 despre intenţia de a demisiona dacă judecătorii CCR declară neconstituţional proiectul privind pensionarea judecătorilor și procurorilor. Premierul a evitat un răspuns ferm, concentrându-se pe procesul decizional.

„Haideţi să vedem ce va decide Curtea Constituţională! Consider că acest proiect respectă aspectele care ţin de constituţionalitate pentru că am încercat să ţinem cont de toate deciziile pe care Curtea le-a luat în perioada anterioară şi să aşteptăm această decizie”, a declarat Bolojan.

Declaraţiile premierului subliniază încrederea în conformitatea Pachetului 2 cu cadrul constituțional. Acestea sugerează că guvernul este pregătit să facă ajustările necesare în cazul unor observaţii ale CCR.

În acest context, coaliţia de guvernare urmărește să mențină echilibrul între susţinerea deciziilor executive și respectarea procedurilor legislative. Sprijinul USR pentru Bolojan indică o orientare clară a partidului către stabilitatea guvernamentală, chiar și în fața eventualelor obstacole juridice.