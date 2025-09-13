După cum relatează Reuters, dimensiunea licitației este cu 3 miliarde de dolari mai mică decât cea din august și ar putea fi mai ușor de absorbit, ceea ce ar putea fi un avantaj, susțin analiștii.

Cu toate acestea, vânzarea de obligațiuni pe 30 de ani are loc pe pe fondul disprețului global față de curba randamentelor, deoarece îngrijorările legate de deficitele fiscale continuă să domine pe piețele datoriilor suverane, notează Reuters.

Piața Trezoreriei SUA – considerată pe scară largă ca piatra de temelie a sistemului financiar global – a fost supusă presiunilor pe fondul preocupărilor tot mai mari cu privire la datoria națională ridicată, impactul inflaționist al tarifelor și temerile cu privire la independența Rezervei Federale.

„Segmentul lung rămâne un segment distinct, în special cel de 30 de ani, în care orice problemă care apare, reacția neclintită a investitorilor a fost să-l vândă”, a declarat Guneet Dhingra, șeful Strategiei de rate din SUA la BNP Paribas, din New York. „Această dinamică și faptul că piețele globale de obligațiuni pe termen lung, din Japonia până în Marea Britanie, încep să treacă pe roșu, vor menține sub presiune partea lungă a curbei SUA”, afirmă Dhingra.

La licitația de luna trecută, raportul dintre ofertă și acoperire, o măsură a cererii investitorilor, a fost de 2,27, cel mai scăzut nivel din noiembrie 2023.

Cererea utilizatorilor finali, care combină ofertele indirecte și cele directe, a scăzut la 82,5%, fiind cel mai mic procent din august 2024. Ofertanții direcți la licitațiile Trezoreriei sunt firme, cum ar fi fondurile de pensii și fondurile speculative, care depun oferte pentru propriile conturi de investiții direct la Trezoreria SUA.

Ofertanții indirecți sunt investitori care depun oferte competitive prin intermediul unui intermediar, cum ar fi un dealer sau o instituție financiară. Acești ofertanți includ și investitori străini.

”Luna august este de obicei negativă pentru oferta de 30 de ani”, a declarat Vail Hartman, strateg pentru rate din SUA la BMO Capital. El a remarcat că, din 2009, doar o licitație de obligațiuni pe 30 de ani în august a reușit să meargă fără probleme și asta a fost în 2014.

S-ar putea că de data aceasta să fie diferit, afirmă analiștii, mai ales că Fed a trecut la un ton mai conciliant la reunirea băncii centrale la Jackson Hole, Wyoming, pe 22 august.

„Cu două rapoarte foarte slabe privind locurile de muncă din SUA, piața este mult mai încrezătoare în privința sentimentului de creștere mai lentă”, a declarat Will Compernolle, strateg macro la FHN Financial din Chicago.

Randamentul pe 30 de ani a scăzut cu 28 de puncte de bază de miercurea trecută, când a depășit pentru scurt timp 5%, pentru prima dată de la mijlocul lunii iulie și a fost ultima oară puțin modificat la 4,719%.

Vânzarea de obligațiuni cu scadențe mai lungi ar putea fi susținută și în urma unei licitații de 58 de miliarde de dolari SUA pe trei ani și a unei alte vânzări solide de 39 de miliarde de dolari în bancnote de referință, pe 10 ani, care a avut loc miercuri.