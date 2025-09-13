Comerțul cu AI rămâne concentrat într-un cerc restrâns al marilor giganți ai tehnologiei. Dar investitorii pricepuți știu că oportunitatea nu se termină aici.

Ați auzit de Nebius Group? Această companie extinsă de centre de date a trecut neobservată, dar poziția sa unică în ecosistemul AI ar putea să o propulseze în centrul atenției și să o facă un nume cunoscut foarte curând, conform fool.com.

Spre deosebire de mulți dintre rivalii mai zgomotoși, Nebius nu a apărut ca un start-up strălucitor sau un titan tehnologic consacrat deja intrat în cursa AI. În schimb, compania își are rădăcinile în Yandex, un conglomerat rus de internet.

Pe măsură ce tensiunile geopolitice din războiul Rusia-Ucraina au escaladat, Yandex a dorit să-și cedeze activele necorespunzătoare. Din acest proces, Nebius s-a separat și a fost listat la bursa Nasdaq în octombrie anul trecut.

De curând, Nebius a finalizat o majorare de capital care a atras un participant remarcabil: Nvidia. Liderul incontestabil al cipurilor AI nu numai că a devenit un investitor, ci s-a impus și ca aliat strategic, oferind Nebius un nivel de credibilitate pe care puține companii îl pot pretinde.

În esență, Nebius poate fi considerat un neocloud, o afacere specializată în construirea infrastructurii AI prin construirea de centre de date și închirierea unităților de procesare grafică (GPU-uri) ale Nvidia și altor companii prin intermediul cloud-ului.

Acest model ajută Nebius să se extindă în pas cu Nvidia, beneficiind de cipurile de generație următoare precum Blackwell și Rubin care intră pe piață

În timp ce infrastructura este activitatea sa de bază, Nebius operează mai multe filiale și are investiții strategice notabile.

Toloka se ocupă de etichetarea datelor, o componentă importantă a setului de date de instruire pentru modelele AI. Compania are, de asemenea, expunere la sisteme de conducere autonomă și robotică prin Avride și menține o platformă software numită TripleTen, care este specializată în educarea dezvoltatorilor în diverse aplicații AI.

Acest ecosistem diversificat poziționează Nebius dincolo de cipuri și oferă companiei expunerea la un număr de piețe auxiliare de trilioane de dolari, pe măsură ce volumul de lucru AI devine mai mare și mai avansat.

În decembrie 2024, segmentul de infrastructură de bază al Nebius a încheiat anul cu o rată anuală de funcționare de 90 de milioane de dolari.

Doar două trimestre mai târziu (până la 30 iunie), rata de rulare a veniturilor recurente anuale (ARR) a companiei a crescut la 430 de milioane de dolari. Și mai convingător este faptul că managementul a ridicat recent orientările pentru întregul an la o gamă de 900 de milioane de dolari până la 1,1 miliarde de dolari, față de perspectiva anterioară de 750 de milioane de dolari până la 1 miliard de dolari.