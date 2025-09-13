Tibor Tompa, președintele comunității maghiare din Kiev, a transmis că premierul ungar ar putea recurge la presiuni politice pentru a-și crește influența în Transcarpatia. Potrivit acestuia, obiectivul pe termen lung ar putea fi chiar anexarea regiunii. El a subliniat că un asemenea scenariu nu ar putea fi realizat prin mijloace militare, ci mai degrabă prin manevre politice și economice.

Tompa a precizat că Ungaria nu dispune de forțe armate suficiente pentru o operațiune militară de amploare. Armata ungară ar număra aproximativ 30.000 de soldați, insuficient pentru o intervenție extinsă. În opinia sa, Budapesta se bazează pe influența indirectă, prin instrumente politice și financiare, nu pe confruntări directe.

În același timp, el a susținut că fondurile europene alocate Ungariei sunt folosite ineficient.

„O parte semnificativă din ajutorul european primit de Budapesta este deturnată, fapt ce reduce și mai mult capacitățile statului”, a declarat Tompa.

Acest aspect limitează și mai mult posibilitatea Budapestei de a recurge la acțiuni militare. În discursul său, el a insistat asupra necesității ca regiunea să fie mai bine ancorată în spațiul ucrainean.

„Trebuie să fim pregătiți. Transcarpatia trebuie să fie mult mai orientată către publicul ucrainean, în special în plan informațional”, a punctat reprezentantul comunității.

Tompa a explicat că educația joacă un rol central în menținerea stabilității regiunii. El consideră că, printr-o politică educațională solidă, influența Budapestei ar putea fi redusă, iar legăturile Transcarpatiei cu Ucraina ar deveni mai puternice. Domeniul educațional ar putea funcționa astfel ca un scut împotriva încercărilor externe de manipulare.

Liderul comunității maghiare a mai arătat că în lipsa unui control ferm asupra educației, populația locală ar putea deveni vulnerabilă la campanii informaționale venite din afara granițelor. În opinia sa, investițiile statului ucrainean în școli și programe culturale pot contribui la consolidarea identității naționale în regiune.

Această abordare, afirmă el, nu ar exclude drepturile minorității maghiare, ci ar oferi un echilibru între apartenența la cultura proprie și loialitatea față de statul ucrainean. Astfel, se reduce riscul ca factorul etnic să fie transformat într-un instrument de presiune externă.

Specialiști în domeniu susțin că în multe regiuni multietnice educația este adesea elementul decisiv care înclină balanța între integrare și separare. Ucraina ar avea interesul să aplice acest model pentru a evita tensiunile cu vecinii săi.

Experții internaționali au observat că pozițiile exprimate de Viktor Orban coincid tot mai frecvent cu interesele Federației Ruse. Această tendință îngrijorează atât Ucraina, cât și partenerii săi europeni. Susținerea unei agende apropiate de Moscova riscă să submineze solidaritatea din cadrul Uniunii Europene.

În cazul Transcarpatiei, analizele indică faptul că Budapesta tratează regiunea ca pe o zonă prioritară. Folosirea subiectului minorității maghiare ar putea deveni un instrument de presiune asupra Kievului, mai ales în perioada în care Ucraina are nevoie de sprijin internațional pentru a-și menține stabilitatea.

Această dinamică generează o dilemă suplimentară pentru autoritățile ucrainene. Pe de o parte, Kievul trebuie să respecte drepturile minorităților. Pe de altă parte, riscul ca aceste drepturi să fie exploatate de un stat vecin ridică temeri legate de securitatea națională.