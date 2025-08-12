Declarația comună a țărilor din Uniunea Europeană a fost făcută publică cu câteva zile înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, ce urma să aibă loc în Alaska. La această întâlnire nu au fost invitați nici liderii europeni, nici președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Totodată, reprezentanții europeni au respins ferm propunerea lui Trump referitoare la cedarea unor teritorii de către Ucraina.

În declarația emisă marți dimineață, liderii europeni au exprimat că „salută eforturile președintelui Trump de a pune capăt războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”, însă au subliniat că, în opinia lor, „calea către pacea în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina”, conform agenției AP.

„O pace justă și durabilă, care aduce stabilitate și securitate, trebuie să respecte dreptul internațional, inclusiv principiile independenței, suveranității, integrității teritoriale și faptul că frontierele internaționale nu trebuie modificate prin forță”, au transmis liderii UE.

Miercuri, europenii vor încerca din nou să-l convingă pe Trump în cadrul unei întâlniri virtuale organizate de cancelarul german Friedrich Merz. Deși Trump nu a confirmat participarea sa, el a precizat că va lua în considerare „ideile tuturor” înainte de a avea discuția cu Putin.

Declarația liderilor UE din ziua de marți a urmărit, de asemenea, să evidențieze unitatea europeană. Cu toate acestea, prim-ministrul maghiar Viktor Orbán, considerat cel mai apropiat aliat al lui Putin din Europa și cunoscut pentru încercările sale de a împiedica sprijinul UE acordat Ucrainei, nu a semnat documentul. Orbán a fost singurul dintre cei 27 de lideri europeni care a refuzat să susțină declarația comună.

Președintele american Donald Trump afirmă că atât Rusia, cât și Ucraina trebuie să accepte concesii teritoriale pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski își doresc să discute cu Trump înainte de summitul programat vineri în Alaska cu Vladimir Putin, exprimându-și îngrijorarea că Washingtonul ar putea impune condiții de pace dezavantajoase pentru Ucraina.

În schimb, liderul de la Casa Albă respinge aceste temeri și își exprimă încrederea în abilitatea sa de a negocia, potrivit Reuters.

„Acesta este testul suprem. Voi ști din primele două minute dacă există cale de progres în discuțiile pe tema păcii din Ucraina. Nimic nu e garantat. S-ar putea în final să plec și să spun: mult noroc. Și acesta va fi sfârșitul discuției, pentru că voi ști că nu se poate rezolva pentru moment”, a spus Trump.

Referitor la teritoriile din Ucraina ocupate de forțele ruse, președintele american speră ca o parte dintre acestea să fie restituită Kievului.

„În toate discuțiile private pe care le-am purtat cu înalți oficiali din cadrul armatei, știu că Rusia a ocupat un teritoriu vast din Ucraina. Ei bine, vom încerca să recuperăm o parte din acel teritoriu”, a declarat acesta.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a lansat un avertisment ferm înaintea summitului dintre Trump și Putin din Alaska, afirmând că Rusia nu are intenția de a înceta războiul.

Liderul de la Kiev a acuzat Moscova de amânarea deliberată a negocierilor de pace înaintea summitului dintre Trump și Putin, care va avea loc vineri, 15 august, în Alaska. Zelenski a afirmat că Rusia nu intenționează să oprească războiul, ci încearcă doar să câștige timp.

„Am vorbit cu prim-ministrul Canadei, Mark J. Carney. Sunt recunoscător pentru sprijinul Canadei acordat Ucrainei şi poporului nostru. (…) Am împărtăşit punctul de vedere al Ucrainei cu privire la adevăratele intenţii şi planuri ale Rusiei. Noi vedem lucrurile în acelaşi fel şi este evident că ruşii vor pur şi simplu să câştige timp, nu să pună capăt războiului”, a scris acesta pe rețelele de socizalizare.

Zelenski a subliniat că orice concesii acordate Rusiei nu vor face decât să o încurajeze și mai mult. În acest context, președintele ucrainean a lansat un avertisment ferm, subliniind necesitatea unei presiuni mult mai puternice din partea tuturor țărilor la nivel global.

”Rusia prelungeşte războiul şi, prin urmare, este nevoie de o presiune globală mai puternică. Rusia refuză să oprească masacrele şi, prin urmare, nu trebuie să primească niciun fel de recompense sau beneficii. Şi aceasta nu este doar o poziţie morală, este o poziţie raţională”, a scris el pe X.