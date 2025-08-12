Donald Trump a făcut declarații controversate înaintea întâlnirii programate cu Vladimir Putin, exprimându-și intenția de a discuta despre războiul din Ucraina și subliniind că „vor avea loc niște schimburi de teritorii”. În același timp, președintele american a lansat critici dure la adresa lui Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei. În acest context complicat, Ungaria a luat o poziție diferită față de cea a Uniunii Europene, susținând importanța negocierilor directe între Statele Unite și Rusia.

Donald Trump a afirmat duminică că va aborda cu Vladimir Putin necesitatea de a opri războiul, dar a menționat că nu îi aparține lui să încheie un acord de pace între Rusia și Ucraina.

„Îi voi spune lui Vladimir Putin: Trebuie să pui capăt acestui război, trebuie să-l oprești”, a spus Trump, precizând că, deși va purta discuții cu liderul rus, decizia finală nu îi aparține.

Președintele a dezvăluit că la summitul de vineri, care va avea loc în Alaska, nu este prevăzută participarea lui Volodimir Zelenski.

„Nu a făcut parte (din planul întâlnirii). Aș spune că ar putea să meargă, dar a tot fost la multe întâlniri de trei ani și jumătate încoace și nimic nu s-a schimbat. Mă aștept să am o întâlnire cu Putin, care cred că va fi bună, dar s-ar putea să fie și rea…”, a spus Trump.

De asemenea, a promis că îi va informa telefonic pe Zelenski și pe liderii europeni despre orice eventual acord cu Putin, chiar dacă el însuși nu intenționează să semneze un tratat.

„Îl voi suna pe președintele Zelenski și pe liderii europeni imediat după întâlnire, și le voi spune ce fel de acord… de fapt, nu voi încheia un acord. Nu este treaba mea să închei un acord”, a mai precizat acesta.

Într-un ton extrem de critic, Trump a subliniat că Ucraina va fi nevoită să facă anumite cedări teritoriale. Trump a adăugat că aceste schimburi sunt inevitabile și că „este spre binele Ucrainei”, susținând că știe acest lucru din discuțiile purtate cu Rusia și alte părți implicate.

„M-a deranjat puțin faptul că Zelenski spunea: ‘Ei bine, trebuie să obțin aprobarea constituțională’. Adică, are aprobarea să intre în război și să-i omoare pe toți, dar are nevoie de aprobare pentru a face un schimb de teritorii, pentru că vor avea loc niște schimburi de teritorii. Știu sigur asta de la Rusia și din conversațiile cu toată lumea și este spre binele Ucrainei”, a mai spus Trump.

Între timp, în capitalele europene crește îngrijorarea privind posibilele rezultate ale discuțiilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Potrivit declarațiilor făcute de premierul Poloniei, Donald Tusk, autoritățile de la Washington ar fi promis că vor consulta partenerii europeni înaintea reuniunii.

Liderul polonez a subliniat că Ucraina trebuie inclusă în orice discuție legată de încheierea războiului și că Moscova trebuie să înțeleagă faptul că statele occidentale nu vor accepta cereri ce presupun cedări teritoriale din partea Kievului. Oficialul a recunoscut că privește întâlnirea dintre Trump și Putin atât cu teamă, cât și cu speranță.

Washingtonul s-a angajat să își consulte partenerii europeni înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ucraina trebuie să facă parte din orice negocieri privind încheierea războiului. Iar Moscova trebuie să fie conștientă că Occidentul nu acceptă cererile Rusiei care ar implica cedarea de teritorii de către Ucraina. Am multe temeri și multă speranță în legătură cu întâlnirea Trump-Putin”, a declarat președintele Poloniei, Donald Tusk.

Pe de altă parte, Volodimir Zelenski a respins categoric ideea unor concesii teritoriale.

„Putin se pregătește de noi operațiuni militare. Cu siguranță nu pregătește vreun armistițiu sau sfârșitul războiului. Putin este hotărât să prezinte întâlnirea din America doar ca pe o victorie personală și apoi să continue să acționeze exact ca înainte”, a transmis președintele ucrainean, subliniind că liderul rus va încerca să folosească întâlnirea de la summit drept o victorie personală, dar apoi va continua agresiunea.

La finalul declarațiilor, Donald Trump a încheiat:

„Știți, mă duc să-l văd pe Putin, merg în Rusia vineri… Va fi un lucru important, mergem în Rusia, va fi o chestiune importantă. Ce se va întâmpla, se va întâmpla… vă voi anunța”.

În timp ce oficialii europeni își exprimă îngrijorarea față de potențialele rezultate ale întâlnirii dintre Trump și Putin, Ungaria adoptă o poziție diferită, considerând că negocierile directe între SUA și Rusia reprezintă cea mai probabilă soluție pentru încetarea războiului.

Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a discutat luni cu prim-vicepremierul rus Denis Manturov despre summitul programat și a declarat că „războiul din Ucraina poate fi rezolvat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor”.

El a precizat că Ungaria salută și așteaptă cu interes întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, insistând pe necesitatea păstrării deschise a canalelor diplomatice.

„Am reafirmat poziţia Ungariei, conform căreia războiul din Ucraina poate fi rezolvat nu pe câmpul de luptă, ci la masa tratativelor; iar soluţia poate fi oferită cu cea mai mare probabilitate de un acord între Statele Unite şi Rusia. Prin urmare, Ungaria salută şi aşteaptă cu mare interes întâlnirea dintre preşedintele american şi cel rus. Am susţinut întotdeauna încetarea focului, negocierile de pace şi menţinerea canalelor diplomatice deschise, chiar şi atunci când, din această cauză, am devenit ţinta unor atacuri josnice din partea liderilor politici europeni şi americani anteriori” – a declarat şeful diplomaţiei maghiare.

În același timp, Péter Szijjártó a criticat poziția dură a unor lideri europeni, afirmând că „politicienii belicoși ai Uniunii Europene încearcă să submineze calea către pace și să împiedice succesul summitului”.

El a promis că Ungaria va oferi tot sprijinul necesar pentru ca întâlnirea să aibă loc fără impedimente, chiar dacă acest lucru înseamnă contracararea presiunilor venite din partea Bruxelles-ului.

În contextul summitului, șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a convocat o reuniune de urgență prin videoconferință a miniștrilor de externe din Uniunea Europeană pentru a discuta situația din Ucraina și summitul ruso-american.

Kallas a subliniat că este nevoie de „unitate transatlantică, sprijin pentru Ucraina și presiune asupra Rusiei” pentru a opri războiul și a preveni viitoare agresiuni ruse.

De asemenea, oficialul european a anunțat că UE lucrează la un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și a avertizat în privința eventualelor concesii teritoriale care ar putea fi făcute Moscovei. Ea a subliniat importanța susținerii militare și financiare pentru Ucraina și sprijinirea integrării acesteia în Uniunea Europeană.

Președintele ucrainean a continuat să ceară sprijin internațional în fața amenințărilor militare rusești, avertizând că orice concesii către Moscova nu vor opri războiul. Zelenski a subliniat necesitatea de a menține sancțiunile împotriva Rusiei și a obține garanții de securitate solide pentru Ucraina.

Luni, Zelenski a purtat discuții cu liderii Indiei și Arabiei Saudite pentru a extinde sprijinul pentru Kiev dincolo de spațiul european, în anticiparea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin.

Pe lângă contactele lui Zelenski, Vladimir Putin a avut o serie de convorbiri telefonice cu lideri importanți din China, India, Brazilia și state ex-sovietice pentru a-și informa partenerii despre relațiile cu Statele Unite.

Germania a anunțat o reuniune virtuală a liderilor europeni pentru a discuta strategii comune de presiune asupra Rusiei înainte de discuția europeană cu Donald Trump. La această întâlnire vor participa oficiali ai UE, NATO și Ucraina, inclusiv Zelenski.