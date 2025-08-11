Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat luni că aurul nu va fi inclus în pachetul de tarife vamale impuse de administrația sa, o decizie menită să calmeze piețele internaționale după o săptămână de volatilitate accentuată.

Declarația vine la câteva zile după ce un document guvernamental, interpretat de unii analiști ca indicând o impozitare suplimentară a lingourilor importate, a declanșat o creștere bruscă a cotațiilor pe bursa de la New York. În doar câteva ore, prețurile au atins maxime istorice, alimentate de temerile investitorilor privind costurile suplimentare pentru metalele prețioase.

„O declarație din partea lui Donald Trump, președintele Statelor Unite ale Americii: Aurul nu va fi supus tarifelor vamale!”, a transmis liderul american pe platforma Truth Social.

Săptămâna trecută, incertitudinile legate de politica tarifară au dus la o creștere accelerată a prețului aurului, pe fondul speculațiilor că măsurile comerciale vizate ar putea include și lingourile.

Casa Albă a confirmat ulterior că „intenționează să emită un ordin executiv în viitorul apropiat pentru a clarifica dezinformarea privind impozitarea lingourilor de aur și a altor produse speciale”.

Decizia marchează o victorie temporară pentru investitorii și operatorii de pe piața metalelor prețioase, care au avertizat că introducerea unor taxe vamale asupra aurului ar fi afectat nu doar comerțul internațional, ci și rezervele strategice.

Prețul aurului pe piața americană a atins joi un maxim istoric, pe fondul introducerii unei taxe vamale de 39% asupra lingourilor de 1 kilogram și 100 de uncii importate din Elveția. Măsura, decisă de administrația Trump, lovește direct în centrul global al rafinării aurului și riscă să reducă drastic exporturile elvețiene către SUA, intensificând tensiunile comerciale dintre cele două economii.

Elveția, care procesează peste două treimi din aurul rafinat la nivel mondial, se confruntă cu o presiune majoră după ce președintele confederației s-a întors de la Washington fără concesii, în urma unei vizite de urgență menite să negocieze scăderea tarifului. Decizia americană, confirmată oficial de autoritățile vamale printr-o scrisoare datată 31 iulie, marchează una dintre cele mai ridicate taxe impuse vreodată de administrația Trump unui partener comercial occidental.

Pentru industria elvețiană a aurului, efectele ar putea fi severe. Lingourile vizate — preferate de investitorii americani pentru tranzacțiile pe piețele futures și pentru rezervele instituționale — vor deveni considerabil mai scumpe, reducând competitivitatea față de alți furnizori globali.

Pe piețele financiare, reacția a fost imediată: contractele futures pe aur listate la New York au crescut puternic, stabilind un nou record, pe fondul anticipațiilor că oferta se va restrânge, iar cererea pentru active de refugiu va rămâne ridicată în climatul global de incertitudine.

Economiștii avertizează că această decizie ar putea fi începutul unei noi runde de măsuri protecționiste, cu implicații asupra fluxurilor comerciale globale și asupra prețului metalelor prețioase. În același timp, analiștii atrag atenția că orice perturbare majoră în relația SUA–Elveția va avea ecouri dincolo de sectorul aurului, dat fiind rolul central al Elveției în comerțul internațional cu metale. Mai multe detalii aici.