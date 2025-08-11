Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a făcut o declarație surprinzătoare referitoare la prețurile medicamentelor, anunțând o reducere masivă care ar putea revoluționa piața farmaceutică americană.

În fața jurnaliștilor, Trump a susținut că intenționează să diminueze costurile medicamentelor cu valori ce depășesc cu mult orice prognoză anterioră — reducerea ar ajunge până la 1.500%, un procent imposibil din punct de vedere matematic, dar care reflectă fermitatea poziției sale.

Strategia sa include presiuni asupra companiilor farmaceutice pentru a alinia prețurile din SUA la cele practicate în țările europene și alte state cu economii similare. Această abordare, denumită „Națiunea cea Mai Favorizată”, urmărește să elimine diferențele majore de costuri: în 2022, americanii plăteau, în medie, aproape de trei ori mai mult pentru aceleași medicamente față de europeni.

„Big Pharma va respecta voluntar acest principiu sau vom folosi puterea guvernului federal pentru a ne asigura că plătim același preț ca și alte țări, pentru a accelera restricțiile și reducerile de prețuri,” a spus președintele.

Pe parcursul mandatului său anterior, Trump a încercat să implementeze un sistem prin care programul Medicare să achite prețurile practicate în aceste țări, însă inițiativa a fost rapid suspendată de instanțe și ulterior abandonată de administrația care i-a urmat.

În prezent, președintele pune accent pe un acord voluntar, dar ferm, prin care producătorii să ofere în mod direct pacienților americani cele mai mici prețuri posibile, similare cu cele din țările comparabile. Dacă această condiție nu va fi respectată, guvernul ar putea interveni cu măsuri legale și reglementări stricte, inclusiv prin ordine executive care să sprijine importurile de medicamente mai accesibile și revizuirea aprobărilor pentru medicamentele considerate nepotrivite sau scumpe.

Președintele american spune că anunță o „acțiune istorică” pentru a „recuceri capitala”.

El invocă secțiunea 740 din Legea Autonomiei Districtului Columbia, care plasează departamentul de poliție metropolitană din DC sub control federal direct.

De asemenea, adaugă că va desfășura Garda Națională pentru a ajuta la „restabilirea legii și ordinii”.