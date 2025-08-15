Vineri, pe 15 august, la ora 22:00 (ora României), Donald Trump și Vladimir Putin vor avea o întrevedere într-o bază militară situată în Alaska. Întâlnirea va debuta cu o discuție între cei doi lideri, fără prezența consilierilor, urmând ca ulterior să li se alăture delegațiile formate din miniștri, consilieri și experți.

În drum spre Alaska, Putin a făcut o escală la Magadan. Pe parcursul acestei vizite de lucru, programul său include opriri la fabrica de procesare a uleiului de pește Omega-Si, la complexul sportiv prezidențial și la centrul cultural și social din Parcul Mayak, potrivit agenției TASS, considerată unul dintre principalele instrumente de propagandă ale Kremlinului.

Liderul de la Kremlin va depune un buchet de flori la monumentul dedicat eroilor rutei aeriene Alaska–Siberia, folosită în perioada Marelui Război Patriotic și considerată un simbol al colaborării dintre Uniunea Sovietică și Statele Unite. În încheierea vizitei, președintele va conduce o ședință referitoare la planul urbanistic general al orașului Magadan și va avea o întrevedere cu guvernatorul regiunii, Serghei Nosov.

Potrivit unui program făcut public de Casa Albă, președintele american Donald Trump va pleca de la Casa Albă la ora 13:45 (ora României) pentru a se deplasa spre Anchorage, Alaska, unde va avea loc summitul cu omologul său rus, Vladimir Putin. Întâlnirea dintre cei doi lideri este programată pentru ora 22:00 (ora României), cu 30 de minute mai devreme decât anunțase joi consilierul prezidențial rus, Yuri Ușakov.

Trump va părăsi Anchorage la ora 00:45 (ora României) în aceeași zi, urmând să revină la Casa Albă sâmbătă, la ora 04:35 (ora României), relatează agenția de presă Baha.

Vladimir Putin a lăudat eforturile „energice” depuse de administrația Trump pentru a pune capăt conflictului din Ucraina și a indicat că există posibilitatea ca Moscova și Washingtonul să ajungă la o înțelegere privind controlul armelor nucleare în timpul summitului programat vineri în Alaska.

„Actualul guvern american… depune, în opinia mea, eforturi destul de energice și sincere pentru a opri ostilitățile, a pune capăt crizei și a ajunge la acorduri care sunt în interesul tuturor părților implicate în acest conflict”, a declarat acesta.

Într-o declarație succintă, președintele rus a precizat că întâlnirea la nivel înalt cu Statele Unite urmărește „crearea condițiilor pe termen lung pentru pace între țările noastre, precum și în Europa și în întreaga lume”.

El a adăugat că atingerea unei păci mai ample ar fi posibilă dacă, în „următoarele etape” ale dialogului cu Washingtonul, „vom ajunge la acorduri în domeniul controlului asupra armelor ofensive strategice”.

Deși nu este clar ce tip de acord avea în vedere Putin, CNN subliniază că majoritatea tratatelor strategice încheiate între Statele Unite și Rusia s-au concentrat pe arme nucleare sau pe sisteme de rachete cu capacitate nucleară.

Donald Trump a asigurat că Vladimir Putin „nu se va pune cu mine” în cadrul întrevederii programate în Alaska. Fostul președinte american a subliniat din nou că intenția sa este de a-l implica pe Volodimir Zelenski, dacă va fi posibil „foarte rapid”, în viitoarele discuții pentru pace.

Pe măsură ce se apropie summitul, Ucraina se confruntă cu o intensificare a presiunilor militare și, joi, a dispus evacuarea suplimentară a unor familii dintr-o zonă situată în regiunea Donețk, în estul țării, unde trupele ruse au avansat rapid în ultimele zile.