Progresul trupelor ruse în mai multe regiuni din Ucraina a stârnit reacții puternice în presa americană și europeană.

Analiștii examinează recentele înfrângeri ale Forțelor Armate Ucrainene și încearcă să estimeze posibilele consecințe ale evoluțiilor de pe front, potrivit Kommersant.

Potrivit The Wall Street Journal, în primul an al invaziei ruse la scară largă, apărătorii ucraineni au reușit de mai multe ori să înfrângă armata rusă, greu de controlat, datorită improvizației și inițiativei locale. Trei ani mai târziu, însă, armata Ucrainei a adoptat o abordare mai rigidă, ierarhică, inspirată din tradiția sovietică.

Această schimbare a generat nemulțumiri legate de pierderile inutile și a afectat moralul trupelor și recrutarea civililor. Dacă situația persistă, practicile de tip sovietic ar putea diminua capacitatea Ucrainei de a se apăra împotriva unei Rusii care nu dă semne că ar încetini în efortul său de cucerire.

Ofițerii și soldații ucraineni critică o cultură a comenzii centralizate care suprimă frecvent inițiativa și pune vieți în pericol.

Generalii ordonă atacuri frontale repetate, cu șanse reduse de succes, și resping solicitările unităților aflate în dificultate de a se retrage tactic pentru a salva vieți. Drept urmare, pierderile continuă să crească chiar și în cadrul unor operațiuni fără importanță strategică.

Trupele rusești încearcă să își îmbunătățească poziția înaintea unei întâlniri importante dintre președinții Trump și Putin, realizând progrese rapide în estul Ucrainei după luni de lupte grele, scrie The New York Times.

Recent, forțele rusești au străpuns o secțiune a apărării ucrainene în apropierea orașului Pokrovsk, pătrunzând kilometri în teritoriul controlat de Ucraina și amenințând să înconjoare pozițiile ucrainene.

În același timp, Ucraina urmărește să câștige un avantaj înaintea negocierilor de pace SUA–Rusia, programate vineri în Alaska, intensificând atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol pentru a presa Kremlinul să facă concesii, vizând principala sursă de finanțare a războiului.

Războiul continuă să se desfășoare pe sute de kilometri de front activ, însă fără schimbări majore. Linia de contact dintre cele două armate se întinde pe aproximativ 1.200 de kilometri.

Deși o mare parte a frontului rămâne blocată, Rusia reușește să avanseze în mai multe zone într-un ritm nemaivăzut de doi ani, generând noi puncte de conflict în regiunile Harkov, Zaporojie și Sumî, scrie El Pais.

Pe un front atât de întins, Moscova urmărește să pună Ucraina, cu forțe mai reduse, la limita capacităților sale. Remarcabil este progresul pe care Rusia l-a realizat în această vară în regiunea Donețk, într-un conflict caracterizat prin schimbări lente și minore pe linia frontului.

De la sfârșitul fazei active a războiului, la sfârșitul lunii martie 2022, Rusia nu mai reușise să pătrundă atât de adânc în sistemul defensiv ucrainean din Donbas. Primele unități de atac și asalt rusești au ajuns deja în centrul orașului Krasnoarmeisk, venind de data aceasta din sud.

„S-a terminat cu Pokrovsk”, a declarat o sursă militară franceză pentru Le Figaro, subliniind că este imposibil de prezis când orașul va fi cucerit definitiv.

Această avansare a avut loc chiar înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Succesele militare obținute de Rusia întăresc poziția lui Vladimir Putin în negocieri, acesta neavând niciun interes să facă concesii dacă poate obține aceleași rezultate prin forță.

O avansare a trupelor ruse pe frontul estic al Ucrainei a provocat indignare și confuzie la Kiev, înaintea summitului dintre Donald Trump și Vladimir Putin programat vineri, în cadrul căruia președintele rus ar putea încerca să valorifice câștigurile obținute pe câmpul de luptă.

Acesta este unul dintre cele mai importante progrese rusești din ultimul an și survine într-un moment dificil pentru Ucraina, care se confruntă cu lipsă de trupe și muniții.

În ultimele zile, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a fost supus unei presiuni fără precedent, recunoscând că soarta țării ar putea fi decisă fără implicarea Kievului. El a afirmat că se așteaptă ca Putin să încerce să învinovățească Ucraina pentru nereușita de a încheia războiul, în cadrul întâlnirii cu Trump în Alaska.

Deși exprimă clar frustrare, Zelenski nu a exclus concesii teritoriale în schimbul garanțiilor de securitate, dar a respins categoric ideea retragerii trupelor ucrainene din anumite zone din estul țării.

Secretarul de Stat american, Marco Rubio a avut, marți, o convorbire telefonică cu omologul său rus, Serghei Lavrov, în pregătirea summitului dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, care va avea loc vineri în Alaska, a anunțat purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat, Tammy Bruce, potrivit AF

”Cele două părţi şi-au confirmat angajamentul de a face din acest eveniment un succes”, a declarat ea.

Tammy Bruce a precizat că summitul are loc „la cererea” președintelui rus. Totodată, Marco Rubio a respins, cu puțin timp înainte, într-o emisiune radio, orice sugestie că întâlnirea ar reprezenta o recompensă pentru președintele rus, acuzat de crime de război în Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a calificat marți întâlnirea drept o „victorie personală” a liderului de la Kremlin și a reiterat că Kievul respinge orice posibilă retragere a trupelor ucrainene din estul țării ca parte a unui acord de pace. În același timp, Marco Rubio a subliniat:

„Oamenii trebuie să înțeleagă că, pentru președintele Trump, o reuniune nu este o concesie”.

Șeful diplomației americane a explicat că președintele Trump consideră că întâlnirea reprezintă oportunitatea de „a-l privi pe acest om în ochi” pentru a lua o decizie.

„Preşedintlee îşi spune: trebuie să-l privesc pe acest tip aşezat în faţa mea. Am nevoie să-l văd faţă în faţă. Să-l aud. Am nevoie să-l evaluez privindu-l”, a spus Marco Rubio.

În același timp, summitul Trump-Putin pare că se va desfășura fără participarea lui Volodimir Zelenski, ceea ce ridică îngrijorări privind posibilitatea încheierii unui acord defavorabil Ucrainei.

Ministerul rus de Externe a anunțat miercuri că președinții Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta vineri în Alaska „toate chestiunile acumulate” în relațiile bilaterale ruso-americane. Oficialii ruși au considerat „nesemnificative” consultările prin videoconferință pe care un grup de lideri europeni le vor avea cu Trump, în încercarea de a-l determina să apere interesele Ucrainei în cadrul summitului cu Putin.

„Considerăm acţiunile cerute de europeni drept acţiuni politice şi practic nesemnificative. La nivel verbal, europenii susţin eforturile diplomatice ale Washingtonului şi Moscovei pentru soluţionarea crizei ucrainene, dar în realitate Uniunea Europeană le sabotează”, a subliniat Alexei Fadeiev, responsabil în Ministerul rus de Externe.

Diplomatul rus a declarat că summitul dintre Putin și Trump, programat vineri în Alaska, „trebuie să le permită liderilor să se concentreze pe abordarea tuturor problemelor acumulate, începând cu criza ucraineană şi terminând cu obstacolele care împiedică desfăşurarea normală a dialogului bilateral”, potrivit AFP și EFE.

Acesta a subliniat că Rusia își menține poziția de principiu privind soluționarea conflictului ucrainean și cererile deja formulate de Putin anul trecut, inclusiv neutralitatea Ucrainei și statutul de țară liberă de arme nucleare.

În același timp, reprezentantul MAE rus a afirmat că Moscova nu a primit de la Kiev niciun răspuns oficial referitor la propunerea prezentată la Istanbul privind crearea a trei grupuri de lucru — politic, militar și umanitar — pentru a impulsiona negocierile de pace.