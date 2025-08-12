Înaintea iminentei runde de negocieri între Donald Trump și Vladimir Putin, președintele României, Nicușor Dan, a purtat o convorbire telefonică semnificativă cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski.

În cadrul discuției, Nicușor Dan a subliniat necesitatea unei păci durabile și cuprinzătoare în Ucraina, care să pună capăt zilnicelor atrocități cauzate de invazia rusă. Totodată, șeful statului român și-a exprimat sprijinul ferm pentru eforturile liderului american Donald Trump în vederea găsirii unei soluții de pace echitabile și sustenabile.

Nicușor Dan a reiterat angajamentul României față de suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei, afirmând că stabilitatea acestei țări este vitală nu doar pentru securitatea regională a Mării Negre, ci și pentru siguranța întregii Europe. De asemenea, România își va continua rolul de aliat apropiat și partener în toate demersurile menite să ducă la un acord de pace just pentru poporul ucrainean.

”Astăzi am avut o discuție telefonică aprofundată cu președintele Zelensky. I-am prezentat punctul meu de vedere, conform căruia avem nevoie de o pace cuprinzătoare și durabilă în Ucraina, astfel încât atrocitățile zilnice ale Rusiei să înceteze. România susține eforturile președintelui Trump de a ajunge la o soluție. Un acord trebuie să fie just, de lungă durată și sustenabil. Trebuie să se ajungă la pace cu Ucraina la masa negocierilor. România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei. În calitate de vecin și partener, România va continua să fie alături de Ucraina în toate eforturile de a ajunge la o pace justă pentru poporul ucrainean. Securitatea Ucrainei este strâns legată de securitatea Mării Negre și de securitatea Europei. Am acceptat invitația președintelui Zelensky de a vizita Kievul în această toamnă”, a scris Nicușor Dan, pe X.

În urma acestei convorbiri, Nicușor Dan a anunțat acceptarea invitației de a vizita Kievul în această toamnă, semnalând astfel o solidaritate concretă și angajament diplomatic crescut în sprijinul Ucrainei.

În aceeași zi, președintele român a făcut public faptul că a semnat, alături de alți lideri europeni, o declarație comună care reafirmă că pacea nu poate fi realizată fără respectarea suveranității și integrității teritoriale a Ucrainei și fără ca poporul acestei țări să își hotărască liber propriul viitor. Nicușor Dan a salutat, de asemenea, eforturile președintelui Trump în a media un acord care să pună capăt războiului declanșat ilegal de Rusia.