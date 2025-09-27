Șoferii care nu își reînnoiesc permisul de conducere sau certificatul de înmatriculare, atunci când acestea sunt deteriorate sau conțin informații învechite, pot fi sancționați de autorități. Această prevedere este valabilă chiar și pentru persoanele care nu utilizează vehiculul în perioada în care actele nu mai sunt conforme.

Polițiștii de la serviciile de permise și înmatriculări pot constata astfel de nereguli și aplica amenzi. În plus, deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul străin, constituie o contravenție sancționabilă.

Din martie 2023, prin OG 11/2023, polițiștii care lucrează la ghișeele de înmatriculări pot verifica și sancționa nerespectarea obligațiilor legale privind documentele auto. Aceasta include nepreschimbarea actelor în termenul legal, lipsa radierii vehiculului în termenul prevăzut sau deținerea a două permise de conducere naționale simultan.

Amenzile se aplică indiferent dacă șoferul circulă sau se află la ghișeu pentru a-și reînnoi documentele. Procedura urmărește asigurarea conformității actelor și prevenirea situațiilor în care vehiculul sau conducătorul auto nu corespund standardelor legale.

Potrivit Ordonanței de Guvern 11/2023, polițiștii din cadrul serviciilor publice comunitare pentru permise și înmatriculări pot constata și sancționa mai multe tipuri de contravenții.

Printre acestea se numără:

neîndeplinirea obligației de a solicita autorității competente, în termenul prevăzut de lege, eliberarea unui nou permis de conducere sau certificat de înmatriculare ori de înregistrare, în cazul în care acestea au fost declarate furate, pierdute, deteriorate sau nu mai corespund din punctul de vedere al formei și conținutului celor în vigoare;

neîndeplinirea obligațiilor de preschimbare a certificatului de înmatriculare sau de înregistrare a autovehiculului și tractorului agricol sau forestier ori remorcii în cazurile prevăzute de lege;

neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, în cazurile și termenele prevăzute de lege;

deținerea simultană a două permise de conducere naționale, dintre care unul eliberat de o autoritate competentă străină.

În fiecare dintre aceste cazuri, autoritățile pot aplica sancțiuni. Pentru ultimele două contravenții menționate, amenzile pot ajunge până la 4.050 de lei. Astfel, legislația urmărește nu doar respectarea termenelor, ci și reducerea riscului unor situații ilegale sau neconforme cu regulile rutiere.

Aceste reguli vizează în principal menținerea documentelor auto în conformitate cu cerințele legale. Șoferii trebuie să fie atenți la termenul de valabilitate al actelor și la starea acestora pentru a evita sancțiuni. De asemenea, persoanele care dețin permise străine și românești trebuie să respecte interdicția de deținere simultană pentru a nu fi amendați.

Autoritățile recomandă șoferilor să verifice regulat actele auto și să se prezinte la ghișeu pentru preschimbări sau radieri înainte de expirarea termenelor legale.

În cazul în care actele nu mai corespund sau sunt deteriorate, neprezentarea la preschimbare poate atrage amenzi chiar dacă vehiculul nu este folosit. Polițiștii au competența de a sancționa imediat, pe loc, încălcările constatate la ghișeu, ceea ce subliniază importanța conformității permanente.