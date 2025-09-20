Șoferii care au permisul de mai puțin de doi ani nu vor avea voie să conducă mașini cu motoare foarte puternice. Această regulă este propusă de deputații Cezar Drăgoescu (USR) și Silvia Claudia Mihalcea (PSD) și este susținută de aproximativ 60 de parlamentari din USR, PSD, PNL și AUR. Proiectul de lege a fost depus la Senat pentru dezbatere și modifică legea care reglementează circulația pe drumurile publice.

Conform propunerii, șoferii cu permis de mai puțin de doi ani nu vor putea conduce mașini al căror raport putere/greutate depășește 0,075 kW/kg. Raportul putere/greutate se calculează împărțind puterea motorului (în kilowați) la greutatea mașinii (în kilograme), așa cum este scris în actele mașinii.

Excepții: În primii doi ani, un șofer poate conduce o mașină mai puternică doar dacă: are alături un șofer cu același tip de permis și cu cel puțin 10 ani experiență sau mașina este folosită doar pentru serviciu, conform unui contract de muncă, și șoferul poate dovedi că are nevoie de ea pentru muncă.

Potrivit Poliției Române, în 2024, în România, au avut loc 4.235 de accidente rutiere, soldate cu 1.478 de decese și 3.247 de răniți grav. Față de 2023: au fost cu 291 accidente mai puține (-6,4%), cu 67 decese mai puține (-4,3%), cu 289 răniți grav mai puțini (-8,2%).

Principalele cauze ale accidentelor grave au fost: indisciplina pietonilor: 772 accidente, 333 decese, 447 răniți grav; viteza prea mare: 679 accidente, 271 decese, 577 răniți grav; indisciplina bicicliștilor: 461 accidente, 93 decese, 370 răniți grav.

Pentru prevenirea accidentelor, poliția a organizat 65.214 acțiuni în trafic.

În 2024 au fost aplicate: 1.964.399 amenzi, 217.251 permise reținute, 91.768 certificate de înmatriculare retrase, 18.336 plăcuțe de înmatriculare retrase.

32.770 șoferi au fost prinși conducând sub influența alcoolului. Poliția a descoperit 37.131 infracțiuni în trafic, dintre care: 12.183 făcute sub influența alcoolului, 4.183 făcute sub influența substanțelor psihoactive.

Indicatorii de risc rutier din 2024 sunt cei mai mici din ultimii 12 ani. Pentru mai multă siguranță, Poliția Română a creat platforma „e-SAR”, care ajută la procesarea semnalărilor privind posibile încălcări ale regulilor de circulație, folosind tehnica din dotare, în baza Legii nr. 383/2022.