Horoscop 17 – 23 august 2026. Zodia pentru care se deschid noi drumuri. Dragostea îi poate schimba planurile

Săptămâna 17 – 23 august vine cu numeroase mișcări și aspecte astrologice importante, de la cuadratura dintre Marte și Neptun până la opoziția dintre Venus și Saturn. Spre finalul intervalului, Soarele intră în Fecioară, în timp ce Luna traversează Scorpionul, Săgetătorul și Capricornul. Iată horoscopul săptămânal, calculat și interpretat pentru fusul orar al României, inclusiv ora de vară, oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

BERBEC

Luni până joi este o perioadă de timp care aduce perseverența și dexteritățile necesare pentru a finaliza proiecte complexe, pe termen lung. O bună concentrare, bunul simț și o abordare metodică te ajută să iei decizii cruciale. Asumându-ți mai multe responsabilități, poți câștiga respect și laude pentru loialitatea și priceperea ta. Acesta este un moment ideal pentru a negocia acorduri de afaceri și a semna contracte, în special în industria imobiliară. Banii sunt bine aspectați.

De vineri până duminică, poți apela la răbdare, perseverență și o etică a muncii, pentru a-ți atinge obiectivele. Vei fi hotărât să obții rezultate practice și să eviți greșelile. Acesta este un moment ideal pentru a aborda sarcini serioase sau complexe. S-ar putea să fie nevoie să-ți demonstrezi calitățile de lider sau să ți se ceară să-i instruiești pe alții. Tinerii îți pot cere înțelepciunea, iar sfaturile pot veni de la profesioniști și persoane mai în vârstă.

TAUR

Luni până vineri aduce oportunități unice și interesante de a experimenta activități, sentimente și relații noi. Nevoia ta de libertate sau de o nouă exprimare de sine nu va duce la schimbări majore, așa cum se întâmplă uneori. Acesta este un moment excelent pentru a începe noi proiecte cu o energie îndrăzneață. O nouă relație romantică incitantă este posibilă, deoarece te bucuri de un libido sporit și de o atractivitate fizică sporită. Nu investi, nu cumpăra acțiuni.

Sâmbăta și duminica aduc ambiție, determinare, perseverență și autodisciplină. Poți lucra bine cu membrii echipei și colegii, formând alianțe și parteneriate de afaceri. Acesta este un moment excelent pentru a oficializa o relație sentimentală. O nouă relație poate fi mai practică decât romantică, dar se bazează pe intenții sincere și poate fi durabilă. Soarta vă poate aduce împreună pentru a rezista mai bine entropiei.

GEMENI

Luni până joi aduce o gândire clară și o bună concentrare, ideală pentru muncă mentală complexă sau detaliată. Ai putea studia, susține examene sau aplica pentru un împrumut sau un loc de muncă. Poți vedea cum se potrivesc părțile mai mici în imaginea de ansamblu. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a face planuri pe termen lung și a organiza totul, de la sertarele din bucătărie până la o propunere de afaceri. poți fi practic, eficient și minuțios. Acest lucru se poate vedea și în domeniul financiar.

Vineri până duminică este perioada ideală pentru a găsi dragostea adevărată și a te implica. Relațiile beneficiază de abordarea ta sensibilă și de afecțiunea constantă. O nouă poveste de dragoste ar putea fi cu cineva dintr-o altă grupă de vârstă și probabil o uniune de lungă durată, de suflet pereche. Relațiile existente tind să se bucure de legături mai strânse și o stabilitate mai mare. Dacă o relație a fost stresantă în ultima vreme, respectul reciproc și concentrarea pe rezultate practice te pot ajuta să depășești problema și să găsești o soluție. Cumpără astăzi, mâine este mai scump!

RAC

Luni până vineri este perioada ideală pentru a face schimbări, deoarece acestea se produc rapid și relativ ușor. Inițiativa, inspirația și motivația suplimentare sunt ideale pentru a începe sarcini complexe sau lucruri pe care le-ai amânat. Vei avea, de asemenea, îndrăzneala și sex-appeal-ul necesare pentru a face primul pas alături de cineva special. Ai încredere în instinctele tale și nu-ți fie teamă să riști. Norocul îi ajută pe cei curajoși. Banii sunt bine aspectați.

Sâmbătă și duminică, probabil te vei simți ca acasă, dar te vei bucura de o imagine publică bună și de popularitate. Poți simți starea de spirit a unui grup, te poți conecta cu ei și îi poți uni în spatele unei cauze. Oamenii îți vor aprecia onestitatea, empatia și sprijinul emoțional și îți vor răspunde cu favoruri sau complimente. Relațiile cu sexul opus, în special, sunt foarte benefice pentru tine. Ar putea începe un nou parteneriat semnificativ.

LEU

De luni până vineri, ar trebui să te simți relaxat și sociabil, ceea ce face ca acesta să fie un moment excelent pentru a fi alături de ceilalți. Îi poți face pe ceilalți fericiți chiar și atunci când sunt triști. Viața ta amoroasă beneficiază de o carisma sporită și de o atractivitate fizică sporită. Așadar, acesta este un moment perfect pentru întâlniri sau pentru rezolvarea oricărei tensiuni existente într-o relație. De asemenea, poți atrage bani, cadouri sau alte oportunități favorabile, dar numai dacă iei inițiativa de a te implica.

Sâmbăta și duminica sunt zile bune pentru întâlniri, mai ales dacă dorești un angajament pe termen lung și loialitate. Romantismul și afecțiunea vor părea mai puțin importante decât stabilitatea și siguranța. Ești dispus să sacrifici satisfacția pe termen scurt pentru binele pe termen lung al unei relații. Autodisciplina ta se extinde și la finanțe, așa că acesta este un moment bun pentru a economisi bani, a achita datoriile și a face investiții sensibile în imobiliare, obligațiuni, artă sau bijuterii.

FECIOARĂ

Luni până vineri aduce o mare voință și energie nervoasă, necesare pentru acțiuni rapide și decisive. Te poți baza pe instincte bune și curaj pentru a profita de oportunitățile interesante din afaceri, aventură, știință, tehnologie, sport, ocultism și relații sentimentale. Ingeniozitatea și originalitatea ta pot duce la succes în invenție, experimentare și descoperiri creative.

Sâmbătă și duminică, poți căuta în mod inconștient hrană emoțională de la persoane familiare. Acesta este un moment excelent pentru a petrece timp de calitate cu prietenii, a găzdui reuniuni și întâlniri de familie și a împărtăși amintiri prețioase. Intuiția sporită și sensibilitatea la stările de spirit ale altor persoane îți pot îmbunătăți abilitățile de consiliere și vânzări. Această capacitate de a te integra în mulțime este ideală pentru relații publice și politică. Banii sunt mediocru aspectați, nu risca!

BALANȚĂ

De luni până joi este o perioadă bună pentru orice necesită gândire clară, judecată bună și concentrare. Negocierile de afaceri sunt preferate, în special pentru investiții pe termen lung și imobiliare. Fie că sunt personale sau profesionale, discuțiile pe care le poți avea vor fi, probabil, profunde. Persoanele cu care interacționați pot fi mult mai în vârstă sau mai tineri decât dumneavoastră. Așa poți părea informat și respectat.

De vineri până duminică, ar trebui să te bucuri de mai multă libertate pentru a-ți exprima personalitatea unică și a-ți urma obiectivele. O mai mare conștientizare de sine, o minte deschisă și oportunități aduc experiențe și aventuri noi și variate, făcându-ți viața mai interesantă și mai incitantă. Sunt posibile sclipiri de intuiție, viziuni sau întâlniri întâmplătoare. Acestea ar putea duce la descoperiri despre tine, expunându-ți întregul potențial sau ajutându-te să lași în urmă vechile obiceiuri.

SCORPION

Luni până vineri este o perioadă de timp care aduce schimbări pozitive și entuziasm, adăugând savoare vieții tale. Pot exista oportunități pentru aventuri, muncă și relații noi și stimulante. Poți să-ți urmezi cu încredere dorințele pasionale și să acționezi conform instinctelor tale. Poți să-ți exprimi latura nebună acum și să te distrezi cu ea. Poți purta haine extravagante sau poți încerca ceva diferit în dormitor. Sclipiri de intuiție sau experimentare ar putea duce la noi oportunități unice. Dar nu risca banii în investiții ciudate.

Sâmbăta și duminica sunt benefice pentru toate relațiile, cu interacțiuni autentice, calde și prietenoase. Poți fi mai atent la nevoile emoționale ale celorlalți și poți forma o conexiune profundă cu ei. Ceilalți se simt mai confortabil în preajma ta și sunt mai dispuși să își împărtășească sentimentele. Cineva ar putea veni la tine pentru un umăr pe care să plângă. Poți dobândi o înțelegere mai profundă a sentimentelor tale și poți avea încredere în instinctele tale.

SĂGETĂTOR

Luni până joi aduce gândire logică, temeinică și atentă. Este ideală pentru a face planuri pe termen lung și decizii majore, precum și pentru a studia, cerceta și organiza. Poți fi practic și eficient și poți vedea cum se încadrează părțile mai mici în imaginea de ansamblu. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a face planuri pe termen lung și a organiza totul, de la sertarele din bucătărie până la o propunere de afaceri. Poți fi practic, eficient și minuțios.

De vineri până duminică vine nevoia de companie, dar trebuie să fie vorba de o dragoste serioasă și adevărată. Cu un partener existent, probabil că vei dori reasigurare sau un angajament mai profund. Sunt posibile relații noi, dar nu vei fi interesat de aventuri de-o noapte. O relație de tip profesor-elev este posibilă sau poate exista o diferență de vârstă oarecare. O abordare practică, bazată pe bun simț, ajută la rezolvarea dificultăților relaționale recente.

CAPRICORN

Luni până vineri aduce instincte ascuțite și o dorință puternică de independență. Vei dori să mergi în direcția ta fără rețineri. Acesta este un moment ideal pentru a susține ceea ce te pasionează și pentru a promova proiecte noi sau inovatoare. De asemenea, ești dispus să-ți asumi riscuri și să te cufunzi în lucruri originale, unice, controversate sau experimentale. Seducția și atracția ta incitantă ar putea atrage mult interes din partea celorlalți.

Sâmbăta și duminica aduc un sentiment de echilibru interior și, de asemenea, un sentiment de armonie și mulțumire față de viață. În timp ce cei din jurul tău pot fi entuziasmați și deranjați, tu ești mult prea calm pentru a fi afectat de dramă. Acesta este un moment bun pentru a reflecta și a aborda problemele personale sau relaționale recente. Relațiile tale intime pot crește prin legături emoționale puternice și respect reciproc. Nu investi aiurea, ia mai multe informații.

VĂRSĂTOR

De luni până joi, poți avea autodisciplină, gândire serioasă și abilități excelente de concentrare și organizare. Cu o minte concentrată, poți vedea cum planurile la scară largă se concretizează. Îți asumi responsabilitatea pentru interesele tale și este posibil să dorești să-ți împărtășești cunoștințele sau abilitățile cu ceilalți. O rezistență mentală sporită îți permite să iei decizii informate și să gestionezi eficient probleme complexe de afaceri.

Vineri până duminică este o perioadă bună pentru întâlniri, mai ales dacă dorești un angajament pe termen lung și loialitate. Romantismul și afecțiunea vor părea mai puțin importante decât stabilitatea și siguranța. Ești dispus să sacrifici satisfacția pe termen scurt pentru binele pe termen lung al unei relații. Autodisciplina ta se extinde și la finanțe, așa că acesta este un moment bun pentru a economisi bani, a achita datoriile și a face investiții sensibile în imobiliare, obligațiuni, artă sau bijuterii.

PEȘTI

Luni până vineri aduce dorința de distracție și emoții. Libidoul tău este stimulat și vei fi atractiv(ă) fizic, sexual și intelectual. Aceasta este o perioadă excelentă pentru întâlniri și vei atrage oameni care sunt cumva diferiți de tine. Pot fi dintr-o altă rasă sau cultură, pot fi excentrici sau uimitori. Mai presus de toate, te vor entuziasma și îți vor condimenta viața. Experimentarea și distracțiile noi pot revigora o poveste de dragoste existentă. Banii nu sunt bine aspectați, mai așteaptă!

Sâmbătă și duminică, atitudinile, comportamentele și reacțiile tale emoționale pot ocupa un loc mai important în viața ta. Amintirile, instinctele materne și nevoia de îngrijire și siguranță pot avea o influență mai mare asupra vieții tale. Meditația și alte tehnici de relaxare pot fi acum reglate fin, astfel încât să fii cât mai echilibrat emoțional și calm posibil. Poți avea încredere în instinctele, visele și viziunile tale.