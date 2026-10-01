Un nou val de scumpiri lovește România. Ce produse se vor scumpi cel mai mult în octombrie
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Prețurile alimentelor sunt așteptate să crească în octombrie cu procente cuprinse între 4% și 8%, pe fondul majorării costurilor de producție. Scumpirea carburanților este indicată drept unul dintre principalii factori care pun presiune asupra prețurilor.
Scumpiri în lanț din octombrie. Alimentele și serviciile vor avea prețuri mai mari
În aceeași perioadă sunt estimate creșteri mai mari în cazul serviciilor, unde avansul ar putea ajunge la 15-20%. Pentru produsele nealimentare, precum hainele, electronicele și electrocasnicele, estimările din piață indică majorări cuprinse între 7% și 10%.
Analistul economic Adrian Negrescu a declarat pentru News.ro că evoluția inflației în această toamnă este influențată de creșterea prețurilor la energie, gaze și carburanți.
„Inflaţia, din păcate, are toate şansele să crească din nou în această toamnă pe fondul majorării preţului energiei, a gazelor şi a scumpirii semnificative a carburanţilor. Acest nou val de inflaţie va influenţa în mod semnificativ preţurile, în prim-plan urmând să se afle serviciile, acolo unde scumpirile vor depăşi 15-20%, Alimentele vor înregistra o majorare de preţ ceva mai temperată de 4-5%, în timp ce produsele nealimentare, de la haine la încălţăminte, electronice şi electrocasnice vor avea scumpiri între 7-10%”, a declarat pentru News.ro analistul economic Adrian Negrescu.
Cursul valutar și costurile din economie pun presiune pe prețuri
Potrivit analistului, deprecierea monedei naționale în raport cu euro poate avea un efect asupra evoluției prețurilor, având în vedere că o parte importantă dintre produse provine din import. În același timp, cursul euro este menționat ca fiind influențat de tensiunile politice.
Adrian Negrescu estimează că inflația ar putea traversa perioade succesive de creștere și scădere în următoarele 6-12 luni. Evoluția prețurilor ar putea fi influențată și de majorarea dobânzilor la nivel internațional, pe fondul unei crize a datoriilor despre care analistul spune că se profilează.
„Singura veste bună este că scumpirile sunt ca un elastic. Dacă tragi prea mult de el, se rupe, altfel spus dacă creşti prea mult preţurile rişti să rămâi cu marfa nevândută, situaţie valabilă mai ales în zona produselor alimentare acolo unde se simte poate cel mai puternic scăderea puterii de cumpărare”, a precizat analistul.
Prețurile din magazine sunt din nou sub presiune. Ce scumpiri sunt estimate pentru octombrie
În industria alimentară, costurile cu carburanții, energia electrică și gazele au un impact important asupra cheltuielilor de producție. Dragoș Frumosu, președintele Federației Naționale a Sindicatelor din Industria Alimentară, susține că aceste costuri reprezintă 10-12% din cheltuielile asociate unui produs alimentar.
Potrivit acestuia, scumpirile înregistrate în ultimele luni, dar și cele estimate pentru perioada următoare, vor ajunge tot mai mult să se reflecte în prețurile de la raft.
„Procesatorii merg pe limită, pe muchie, îşi fac tot felul de calcule, fiindcă şi aşa vânzările au scăzut, pe fondul creşterii preţurilor în urma tuturor măsurilor luate de Guvern în ultima vreme, cum ar fi creşterea TVA, de exemplu. Orice fel de scădere de vânzare conduce la reducerea producţiei. Eu consider că faţă de septembrie, preţurile vor fi mai mari cu 5-6%, în octombrie, iar dacă ne raportăm la începutul anului vorbim, în medie, de o creştere de 10-15%”, a declarat pentru News.ro Dragoş Frumosu.*
Lactatele, printre produsele pentru care sunt anunțate scumpiri
Sectorul lactatelor se numără printre domeniile alimentare pentru care sunt anticipate majorări de preț începând din octombrie. Producătorii spun că au analizat costurile și consideră că ajustarea prețurilor nu mai poate fi evitată.
Reprezentanții Mirdatod Prod, producătorul brandului Lactate de Ibănești, au declarat pentru News.ro că piața lactatelor din România este caracterizată în prezent de incertitudine. Compania indică lipsa de predictibilitate atât în privința prețului laptelui-materie primă, cât și în ceea ce privește combustibilii, energia și ambalajele.
„În acest moment, situaţia în piaţa lactatelor din România este destul de incertă. Instabilitatea pe care suntem nevoiţi să o gestionăm la nivelul întregii situaţii se reflectă cu vârf şi îndesat şi în zona producătorilor de lactate. Pentru că, iată, nu avem predictibilitate nici pe preţul de achiziţie al laptelui-materie primă nici pe evoluţia preţurilor de la combustibili, energie sau ambalaje. Toate acestea se vor regăsi, cu siguranţă, într-o majorare de preţ pentru Lactatele de Ibăneşti pe care o vom solicita până la finele anului tuturor retailerilor”, au declarat pentru News.ro reprezentanţii Mirdatod Prod, producătorul brandului Lactate de Ibăneşti,
Producătorul precizează că nivelul viitoarei majorări nu este încă stabilit, întrucât sunt analizate în continuare costurile și variantele care ar putea avea un impact cât mai redus asupra cumpărătorului final.
„În prezent, facem calcule, încercăm să găsim soluţiile cele mai bune pentru cumpărătorul final, dar din păcate, această majorare de preţuri este inevitabilă. Cât înseamnă majorarea? Nu avem acum toate datele pentru a da un răspuns concret, dar în nici un caz mai puţin de 8%”, susţin oficialii Mirdatod.
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