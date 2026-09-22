Prețurile carburanților au crescut puternic în UE. Ce țări au înregistrat cele mai mari scumpiri?

În august 2026, șoferii din Uniunea Europeană (UE) au resimțit o nouă creștere a prețurilor la carburanți, după scumpirile din lunile precedente. Datele Eurostat ne arată că motorina și benzina s-au scumpit atât anual, cât și față de iulie 2026, în majoritatea statelor membre.

În august 2026, prețurile combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană (UE) au crescut cu 23,8% față de aceeași lună din 2025. Avansul a fost mai mare decât cel înregistrat în iunie, de 13,7%, și în iulie, de 16,9%.

Prețurile au crescut în 26 dintre cele 27 de state membre ale UE în august 2026, comparativ cu august 2025. Creșterea anuală din august a fost mai mare decât cea din iulie în 26 de țări și a depășit nivelul consemnat în iunie în 24 de state membre.

În 18 țări ale UE, prețurile combustibililor și lubrifianților au crescut cu peste 20% în august 2026 față de august 2025. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Bulgaria, cu 34,5%, urmată de Lituania, cu 28,8%, Finlanda, cu 27,6%, Germania, cu 27,5%, și Franța, cu 27,4%.

La polul opus, cele mai mici creșteri de preț au fost consemnate în Ungaria, de 1,3%, Suedia, de 6,1%, și Irlanda, de 11,7%.

În august 2026, consumatorii din Uniunea Europeană au plătit cu 8,3% mai mult pentru motorină și cu 3,3% mai mult pentru benzină, comparativ cu luna precedentă. În iulie 2026, prețurile la motorină crescuseră cu 4,3%, iar cele la benzină cu 4,7% față de iunie.

În perioada iulie-august 2026, prețurile la motorină au crescut în 26 dintre cele 27 de state membre ale UE. Cele mai mari majorări au fost înregistrate în Cehia, unde prețurile au crescut cu 14,3%, Bulgaria, cu 13,5%, și Luxemburg, cu 12,3%.

Cele mai mici creșteri ale prețurilor la motorină au fost consemnate în Italia, cu 5,2%, România, cu 6,1%, și Țările de Jos, cu 6,2%.

În ceea ce privește benzina, prețurile au crescut în 22 de țări ale UE între iulie și august 2026. În alte trei state au fost înregistrate scăderi, în timp ce în două țări prețurile au rămas stabile.

Cele mai mari creșteri ale prețurilor la benzină au fost consemnate în Spania, cu 8,2%, România, cu 6,6%, Italia, cu 6,3%, și Cipru, cu 6,2%. În schimb, prețurile au scăzut ușor în Ungaria, cu 0,6%, Danemarca, cu 0,3%, și Slovacia, cu 0,1%, potrivit Eurostat.