Retailerul care are produse la doar cinci lei deschide un nou magazin în România

Action, retailer internațional de tip discount specializat în produse non-alimentare, își continuă extinderea pe piața din România. Compania urmează să inaugureze joi, 24 septembrie, un nou magazin în România.

Odată cu deschiderea noii unități, Action ajunge la 27 de magazine pe piața locală. Noul punct de vânzare se adresează locuitorilor din Fălticeni și din localitățile învecinate. Compania urmează să inaugureze joi un nou magazin în Fălticeni, județul Suceava.

Potrivit unui comunicat de presă emis de companie, magazinul va fi deschis începând de joi, 24 septembrie. Retailerul precizează că oferta este actualizată constant, pentru a include produse din mai multe categorii și pentru a răspunde unor nevoi și preferințe diverse.

Action introduce săptămânal 150 de produse noi în magazinele sale. Sortimentul companiei cuprinde aproximativ 6.000 de produse, împărțite în 14 categorii, de la articole destinate necesităților de zi cu zi până la produse concepute pentru a face viața de zi cu zi mai ușoară și mai plăcută.

Potrivit informațiilor transmise de companie, 1.500 dintre produsele comercializate de Action au un preț mai mic de 5 lei. Retailerul își actualizează astfel permanent oferta, prin introducerea săptămânală a unor produse noi.

Compania afirmă că acordă atenție și aspectelor legate de calitatea produselor și de sustenabilitate. Acestea sunt menționate în comunicatul transmis cu ocazia extinderii rețelei de magazine din România.

„Compania investește constant în calitatea produselor și sustenabilitate: reduce activ emisiile de gaze cu efect de seră generate de operațiunile interne, prin inițiative precum eliminarea racordurilor la gaze în magazinele proprii până la finalul anului 2024 și utilizarea exclusivă a iluminatului LED. De asemenea, menține standarde clare privind furnizorii și aprovizionarea. Produsele sunt îmbunătățite prin reducerea amprentei de carbon și creșterea circularității. Exemple sunt toate produsele din bumbac sub brandul Action și white label, care provin din surse sustenabile (99% conform programului Better Cotton, iar restul de 1% din bumbac organic). 100% din lemnul folosit în produsele Action provine din păduri gestionate durabil, fie sub certificarea FSC® sau PEFC și toate tipurile de cacao folosite în produsele sub brand Action sunt Fairtrade din 2022”, se arată în comunicatul companiei.

Noul magazin Action din Fălticeni este situat pe strada 2 Grăniceri 134. Unitatea va funcționa de luni până duminică, între orele 9:00 și 21:00. Deschiderea magazinului din județul Suceava marchează extinderea rețelei Action la 27 de unități în România. Retailerul internațional operează magazine în mai multe țări europene și are peste 21 de milioane de clienți în fiecare săptămână.

Potrivit datelor furnizate de companie, Action are peste 3.300 de magazine în 14 țări europene. Rețeaua comercială este susținută de un sortiment de aproximativ 6.000 de produse, distribuite în 14 categorii.

Oferta include produse pentru diferite necesități cotidiene, iar compania adaugă în fiecare săptămână 150 de produse noi. Printre acestea se află și articole cu prețuri sub 5 lei, categorie în care retailerul menționează aproximativ 1.500 de produse.

Noua unitate din Fălticeni își începe activitatea joi, 24 septembrie, și va avea program zilnic, de luni până duminică, între 9:00 și 21:00.