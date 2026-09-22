Cazul Georgescu, analizat peste hotare. Ce i-a determinat pe jurnaliștii italieni să aibă suspiciuni

Jurnaliști italieni de la L’Identità au analizat situația fostului candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu, după reținerea acestuia de către procurorii DIICOT. Materialul publicat de presa italiană pune accent pe momentul în care au fost luate măsurile judiciare și pe reacțiile apărute în România în legătură cu dosarul.

Autorii articolului susțin că „în România, cazul Georgescu reaprinde suspiciunile de război împotriva suveraniștilor.” Publicația prezintă acuzațiile formulate în dosar și descrie reținerea drept „o operațiune neconvingătoare”, punând sub semnul întrebării succesiunea evenimentelor prezentate în cazul fostului candidat.

„O operațiune neconvingătoare. Momentul ales alimentează suspiciunile. Georgescu este deja acuzat de tentativă de a acționa împotriva ordinii constituționale, dar procesul este blocat. Prima audiere a fost amânată până pe 28 septembrie. Și mai presus de toate, presiunea judiciară a început după victoria sa în primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, care a fost ulterior anulată de Curtea Constituțională pe baza unor rapoarte de informații care vorbeau despre ingerința Rusiei prin intermediul TikTok”. Această decizie fără precedent a divizat țara și a declanșat un val de neîncredere față de aparatele de stat”, scrie publicația italiană.

Jurnaliștii de la L’Identità preiau și pozițiile unor lideri politici de la București care afirmă că reprezentanții curentului suveranist ar fi vizați de acțiuni judiciare. Articolul pune aceste declarații în legătură cu alte situații politice și judiciare din Europa, invocând cazurile unor politicieni cunoscuți pentru pozițiile lor critice față de establishmentul politic.

„În România, mulți observatori văd această secvență ca pe un scenariu care amintește îndeaproape de ceea ce s-a întâmplat în alte părți ale Europei. Cazurile judiciare care îi implică pe Marine Le Pen în Franța, Nigel Farage în Regatul Unit și partidele grupului Europa Națiunilor Suverane din Parlamentul European sunt citate ca exemple ale unei strategii mai ample care vizează limitarea, delegitimizarea și neutralizarea grupurilor de dreapta anti-establishment înainte ca acestea să ajungă la urne”, mai arată publicația italiană.

În analiza citată, Georgescu este menționat alături de George Simion, Marine Le Pen și Nigel Farage, politicieni care și-au construit o parte a mesajului politic în jurul ideii de suveranitate națională. Publicația italiană amintește și pozițiile critice exprimate față de implicarea Occidentului în războiul din Ucraina, precum și promisiunile privind consolidarea suveranității naționale.

Articolul L’Identità merge mai departe și prezintă interpretarea potrivit căreia reținerea lui Călin Georgescu ar putea fi privită ca parte a unei acțiuni politice mai largi. Jurnaliștii italieni leagă această perspectivă de pozițiile unor observatori din România și de comparațiile cu situații din alte state europene.

„Arestarea pentru un incident de acum cinci ani pare a fi pentru mulți parte a unui joc mai amplu, unul în care Bruxelles-ul și Londra sunt angajate în apărarea arhitecturii politice europene de liderii percepuți ca destabilizatori. Această interpretare nu înlocuiește faptele judiciare, care vor trebui verificate, dar explică de ce cazul Georgescu este perceput ca un nou front în Războiul Rece dintre establishment și suveraniști”, este concluzia articolului apărut în Italia.

Dosarul în care este implicat fostul candidat la alegerile prezidențiale vizează cercetări referitoare la fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Potrivit informațiilor prezentate în material, Călin Georgescu a fost reținut luni pentru 24 de ore de procurorii DIICOT.

Marți, fostul candidat a fost dus la Tribunalul București, unde procurorii au formulat propunerea de arestare preventivă. Situația sa juridică este prezentată de publicația italiană în contextul mai larg al acuzațiilor formulate anterior și al dezbaterilor generate de anularea alegerilor prezidențiale din 2024.