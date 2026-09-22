EXCLUSIV. Ziua decisivă pentru Călin Georgescu. Timotei Onoriu și Bogdan Jelea analizează situația în care se află fostul candidat: Autoritățile s-au grăbit să facă spectacol

Marți, 22 septembrie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”, realizat de Dan Andronic și Mirel Curea. De această dată, cei doi i-au avut alături pe Bogdan Jelea și Timotei Onoriu, iar una dintre temele abordate a fost reținerea pentru 24 de ore a lui Călin Georgescu.

Timotei Onoriu a povestit în cadrul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!” că l-a avut invitat pe Călin Georgescu înainte ca acesta să câștige turul întâi al alegerilor anulate din 2024 și să devină o figură foarte cunoscută. Onoriu a explicat că îi plăcuse de Georgescu după ce văzuse un interviu al acestuia la TVR, în perioada 2018-2019.

Potrivit lui Onoriu, Georgescu vorbea atunci despre domeniul în care se pricepea, fiind pedolog, și aborda subiecte legate de pământul României și de averile țării. Discursul i s-a părut interesant, motiv pentru care l-a invitat la propriul podcast, invitație acceptată de Călin Georgescu, lucru care l-a bucurat.

În ceea ce privește dosarul, acesta este de părere că autoritățile s-ar fi grăbit să transforme situația într-un spectacol. El a menționat că și Traian Băsescu a susținut aceeași ipoteză.

În acest context, Onoriu a subliniat că Băsescu cunoaște bine modul în care funcționează procesele și justiția și a spus că așteaptă verdictul judecătorilor, fiind la rândul său curios să vadă ce se va întâmpla în acest caz.

„L-am avut invitat pe domnul Călin Georgescu înainte să câștige turul întâi și să devină un superstar, pentru că mie mi-a plăcut foarte mult de dumnealui, după ce am văzut un interviu făcut la TVR prin 2018-2019 și apoi am avut o serie de interviu unde vorbea în domeniul în care se pricepea, omul este pedolog, vorbea despre pământul României, despre averile pe care le are România, avea un discurs interesant, mi-a plăcut foarte mult. Așa l-am invitat să vină la mine la podcast, a acceptat, m-am bucurat foarte tare, după care a venit campania, au început discuțiile politice. Și acolo, pe mine, m-a pierdut puțin. A abordat niște subiecte pe care nu știu dacă ar fi trebuit neapărat să le abordeze, nu știu dacă avea neapărat competență pe subiectele respective. Multe au fost scoase din context, multe au fost așa cum s-au spus. Pe mine mă depășește foarte tare subiectul ăsta. Îl apreciez în continuare, mi se pare un om vertical, dar mai mult decât atâta, dosarul, dacă mă întrebați pe mine, mie mi se pare un fel de Pașca 2.0, am și scris asta, cred că autoritățile s-au grăbit puțin să facă acest spectacol. L-am văzut și pe domnul Băsescu susținând fix aceeași ipoteză. Domnul Băsescu știe bine cum e cu procesele astea și cu justiția. Și atunci aștept verdictul judecătorilor. Sunt și eu curios într-adevăr ce se întâmplă acolo”, a spus Timotei Onoriu în cadrul podcastului.

Bogdan Jelea a preluat apoi două dintre ideile exprimate de Onoriu. Prima s-a referit la Traian Băsescu și la experiența acestuia în domeniul justiției. Jelea a susținut că Băsescu este foarte bine documentat și că este un expert în domeniul justiției, afirmând că acesta a instaurat sistemul destinat să își trimită adversarii la închisoare.

În ceea ce îl privește pe Călin Georgescu, Bogdan Jelea a precizat că nu a avut niciodată o simpatie pentru acesta, făcând însă diferența între lipsa simpatiei și antipatie. Jelea l-a descris pe Georgescu drept un personaj colocvial și inedit.

Bogdan Jelea a relatat că, în urmă cu aproximativ 10 ani, auzise deja numele lui Călin Georgescu, într-o perioadă în care discuția din spațiul public era dominată de tragedia de la Colectiv și de o declarație controversată făcută de fostul președinte Klaus Iohannis.

„Aș prelua cu multă simpatie și admirație pentru domnul Onoriu două idei. (…) Domnul Băsescu este foarte bine documentat și este un expert în domeniul justiției pentru că el a instaurat sistemul ticăloșit al cărui scop era să îi bage adversarii lui la pușcărie. Lucru care, cu minusuri, cu plusuri, cu eșecuri, dar și cu substanțiale succese, l-a cam reușit. Pe de altă parte, eu aici pot să spun că nu am avut niciodată vreo simpatie pentru domnul Georgescu. A nu avea simpatie nu înseamnă antipatie. E un personaj absolut colocvial și inedit, îi putem spune. Pitoresc, dacă vreți. Înainte, cu ani în urmă, vreau să spun ce mai auzisem ca fiecare câte o idee despre domnia sa, a fost chiar vehiculat, dacă vă aduceți aminte, în mai multe rânduri. Prima oară când eu personal am auzit de domnia sa era acum vreo 10 ani, în perioada în care „a fost nevoie să moară oameni”, dacă vă aduceți aminte. Am încheiat citatul din Excelența Sa (n.red. Klaus Iohannis)”, a spus Bogdan Jelea.

Mirel Curea a intervenit și a amintit contextul declarației respective. Potrivit acestuia, imediat după tragedia de la Colectiv, care a avut loc într-o zi de vineri, Klaus Iohannis a rămas în București sâmbătă dimineața, deși, după cum a remarcat Curea, acesta nu obișnuia să rămână în București în weekend. Curea a spus că Iohannis a ieșit atunci cu un mesaj pregătit și a afirmat că a fost nevoie să moară oameni, considerând că formularea respectivă a fost o scăpare și apreciind că Freud sau Jung ar fi putut trage numeroase concluzii din aceasta.

„Klaus Iohannis, cine nu-și mai duce aminte, da? Imediat după vineri s-a petrecut tragedia de la Colectiv și sâmbătă dimineață rămăsese în București. El niciodată nu rămânea în București în weekend și a ieșit imediat cu poezia învățată și a spus că a fost nevoie „să moară oameni”. I-a ieșit porumbelul pe gură. Freud sau Jung ar fi tras multe concluzii din chestia asta”, a completat Mirel Curea.

Bogdan Jelea a revenit apoi asupra perioadei de după acel moment, înainte de venirea lui Dacian Cioloș, despre care a spus că a fost prezentat la un moment dat drept soluția politică pentru acea perioadă. Jelea a afirmat că și Călin Georgescu se afla printre numele vehiculate în anumite cancelarii.

Referindu-se la situația de ieri și de astăzi, Jelea a subliniat că justiția, indiferent de formă, trebuie făcută în sala de judecată, nu la televizor.

„După acel moment, înainte să fim cu toții blagosloviți de acea excepțională idee de a-l aduce pe domnul Cioloș (…) și domnul Georgescu era printre numele vehiculate în anumite cancelarii. Dumneavoastră știți mult mai bine că ați documentat în presă povestea asta. Legat de situația de ieri și de astăzi, rămân consecvent „tâmpeniei mele”, anume să cred că justiția de orice fel, adică împărțirea dreptății, trebuie făcută în sala de judecată și nu la televizor niciodată, chiar dacă domnul Băsescu și doamna Kovesi, pe care a evocat-o așa am văzut cu multă simpatie de la distanță și după ani de zile, au făcut altfel. Iar dacă faptele, acuzațiile sunt sau nu reale, asta rămâne să vedem”, a mai spus Bogdan Jelea.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.