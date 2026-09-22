Influența lui Siegfried Mureșan în Parlamentul European, contestată. Maria Grapini: Este pe locul 21 din 32

Afirmațiile apărute în scena politică despre Siegfried Mureșan, desemnat recent de Nicușor Dan pentru funcția de premier, au generat mai multe reacții în mediul online. Europarlamentarul Maria Grapini, președinte al Biroului Politic Național al Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), a contestat ideea potrivit căreia Mureșan ar fi cel mai influent europarlamentar român și a prezentat o serie de date despre activitatea eurodeputaților români.

În postarea publicată pe Facebook, europarlamentarul Maria Grapini susține că, în contextul afirmațiilor potrivit cărora Siegfried Mureșan ar fi cel mai influent europarlamentar român și că ar avea cele mai multe rapoarte, trebuie analizat clasamentul în funcție de numărul de rapoarte din mandatul 2019-2024.

Potrivit informațiilor prezentate în postare, cel mai activ europarlamentar de la PNL în ceea ce privește acest criteriu ar fi fost Jean Marinescu. Europarlamentarul face însă o distincție între numărul de rapoarte și activitatea desfășurată prin amendamente. Acesta susține că, dacă sunt analizate amendamentele depuse de eurodeputații români în legislatura 2014-2019, Siegfried Mureșan se afla pe locul 21 din cei 32 de europarlamentari pe care România îi avea la acel moment.

„Pentru ca tot aud ca Mureșan este cel mai influent europarlamentar român, ca are cele mai multe rapoarte – acesta este clasamentul în funcție de numar de rapoarte, din mandatul 2019-2924. Cel mai activ de la PNL a fost Jean Marinescu. Dacă analizăm amendamentele depuse de eurodeputații români în legislatura 2014-2019-aceasta este munca de bază a noastră, să influentam propunerea comisiei cu amendamente favorabile țării noastre, vedem ca Mureșan este pe locul 21 din 32 câți avea România atunci!”, a scris autotoarea postării.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Maria Grapini postării subliniază că depunerea amendamentelor reprezintă una dintre activitățile de bază ale eurodeputaților, deoarece prin acestea aceștia încearcă să influențeze propunerile Comisiei Europene în sensul unor modificări favorabile României.

Reacția de pe Facebook vine în contextul în care mai multe persoane au susținut că Siegfried Mureșan este cel mai influent europarlamentar român. Mureșan, membru al Parlamentului European și vicepreședinte al grupului Partidului Popular European, a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier pe 17 septembrie, după consultările de la Palatul Cotroceni.