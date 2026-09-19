Nicușor Dan a semnat decretul de desemnare a lui Siegfried Mureșan. Ce urmează în Parlament

Președintele Nicușor Dan a semnat sâmbătă decretul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru. Informația a fost transmisă de surse din cadrul Administrației Prezidențiale pentru News.ro.

Documentul urmează să fie publicat luni în Monitorul Oficial al României. După desemnare, candidatul la funcția de premier are la dispoziție zece zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și a componenței Cabinetului.

Președintele precizase vineri că decretul pentru desemnarea lui Siegfried Mureșan urma să fie semnat sâmbătă, la Bistrița, iar publicarea documentului în Monitorul Oficial este programată pentru luni.

Decizia vine după consultările oficiale desfășurate joi între șeful statului și partidele reprezentate în Parlament. La finalul discuțiilor, Nicușor Dan a anunțat că îl desemnează pe Siegfried Mureșan pentru funcția de premier.

Președintele a arătat că acesta a întrunit cele mai multe voturi din partea formațiunilor care îl susțin, respectiv PNL, USR și UDMR. Tot atunci, șeful statului a precizat că Siegfried Mureșan i-a cerut un interval de timp pentru a lua o decizie.

La scurt timp după anunțul făcut la Palatul Cotroceni, Mureșan a transmis pe Facebook că acceptă nominalizarea președintelui pentru funcția de prim-ministru.

Constituția stabilește că președintele României desemnează un candidat pentru funcția de prim-ministru după consultarea partidului care deține majoritatea absolută în Parlament. Atunci când nicio formațiune nu dispune de o asemenea majoritate, consultările au loc cu partidele reprezentate în Parlament.

Candidatul desemnat trebuie să solicite, în termen de zece zile de la desemnare, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de guvernare și pentru întreaga listă a viitorului Executiv.

Programul și componența Guvernului sunt supuse dezbaterii într-o ședință comună a Camerei Deputaților și Senatului. Încrederea este acordată prin votul majorității deputaților și senatorilor.

În aceste condiții, Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi în Parlament pentru ca Guvernul său să fie învestit.