Nicușor Dan, despre riscul ca România să ajungă la „junk”: Trebuie să ne păstrăm statutul recomandat investițiilor

Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că România trebuie să își păstreze statutul de țară recomandată investițiilor, în contextul discuțiilor privind riscul unei retrogradări a ratingului suveran. Șeful statului a recunoscut că actuala situație politică oferă mai puțină predictibilitate, dar susține că datele financiare ale țării nu justifică pierderea statutului investițional.

Președintele a vorbit despre acest subiect în timpul vizitei sale în Ucraina. Nicușor Dan a precizat că a avut discuții cu mai mulți investitori, precum și cu reprezentanți ai fondurilor și băncilor care au expunere pe România.

Mesajul pe care șeful statului spune că a încercat să îl transmită este că, dincolo de situația politică actuală, există consens între forțele politice în privința unor decizii importante pentru România.

„M-am întâlnit cu mai mulţi investitori, reprezentanţi ai Fondurilor, ai băncilor care au expunere pe România, deci care au împrumutat România, şi am încercat să le spun lucrul cel mai important, că în chestiunile care contează, există acord politic, aşa cum am dovedit şi pe PNRR şi pe SAFE şi pe lucrurile importante care s-au întâmplat în Parlament, toate lunile astea”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a admis că existența unui guvern care să ofere mai multă predictibilitate ar reprezenta o situație mai bună decât cea actuală.

În același timp, Nicușor Dan consideră că situația financiară a României permite țării să își păstreze statutul recomandat investițiilor.

„Evident, e mai bine să ai o predictibilitate guvernamentală decât situaţia de azi, însă, din nou vreau să subliniez, din perspectiva României, cu cifrele financiare pe care le avem azi, România este o ţară care trebuie să-şi păstreze statutul de ţară recomandată investiţiilor”, a afirmat președintele.

Întrebat care ar trebui să fie primele măsuri luate de viitorul guvern, Nicușor Dan a comparat situația actuală cu cea existentă în momentul instalării Guvernului Bolojan.

Potrivit acestuia, situația macrofinanciară este în prezent „mult mai bună” decât în urmă cu un an și trei luni. Din acest motiv, președintele spune că nu mai există aceeași nevoie pentru adoptarea unor măsuri financiare imediate.

„Acum, nu este o chestiune de măsuri financiare imediate, cum a fost din păcate situaţia atunci. Chestiunea este de timp”, a explicat șeful statului.

Nicușor Dan a indicat însă două probleme care trebuie rezolvate într-un timp relativ scurt. Prima este rectificarea bugetară, în condițiile în care, potrivit președintelui, există instituții care nu mai dispun de suficienți bani pentru funcționare.

A doua este adoptarea bugetului pentru anul 2027 înainte de sfârșitul acestui an. Șeful statului a legat respectarea acestui calendar de necesitatea de a transmite un semnal de predictibilitate piețelor financiare.