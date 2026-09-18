Nicușor Dan anunță când semnează decretul pentru Siegfried Mureșan. „E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri, în timpul vizitei în Ucraina, că va semna sâmbătă decretul prin care Siegfried Mureșan este desemnat candidat pentru funcția de prim-ministru. Documentul urmează să apară luni în Monitorul Oficial, moment din care începe să curgă termenul de zece zile pentru prezentarea în Parlament a programului de guvernare și a listei viitorului Cabinet.

Nicușor Dan a precizat că decretul va fi semnat sâmbătă, la Bistrița, iar publicarea documentului este programată pentru începutul săptămânii viitoare.

„O să-l semnez mâine la Bistrița și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a declarat președintele.

După publicarea decretului în Monitorul Oficial, Siegfried Mureșan va avea la dispoziție zece zile pentru a solicita votul de încredere al Parlamentului asupra programului de guvernare și asupra componenței Cabinetului pe care îl propune.

Președintele a fost întrebat și despre posibilitatea ca premierul desemnat să obțină sprijinul parlamentar necesar pentru învestirea noului Guvern.

„Eu îmi doresc să reușească. E dificil, dar eu îmi doresc să reușească”, a declarat Nicușor Dan.

Declarația vine în contextul în care Siegfried Mureșan trebuie să își formeze echipa guvernamentală și să obțină susținerea necesară în Legislativ pentru programul și lista de miniștri.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre scenariul în care Cabinetul propus de Siegfried Mureșan nu primește votul Parlamentului și despre posibilitatea dizolvării Legislativului pentru organizarea alegerilor anticipate.

Președintele nu a indicat ce decizie ar lua într-o asemenea situație și a spus că, pentru moment, atenția trebuie să rămână asupra primei etape a procedurii.

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după aceea să vedem”, a declarat Nicușor Dan.

Siegfried Mureșan este cea de-a treia propunere de prim-ministru făcută de președintele Nicușor Dan. În vârstă de 45 de ani, acesta este vicepreședinte al Partidului Popular European (PPE) și vicepreședinte al Grupului PPE din Parlamentul European.

Născut în Hunedoara, Siegfried Mureșan a absolvit, în 2004, Academia de Studii Economice din București, secția cu predare în limba germană. Ulterior, și-a continuat pregătirea la Universitatea Humboldt din Berlin, unde a urmat un masterat în economie și management.

În Germania, a fost bursier și apoi consilier, timp de trei ani, al lui Gunther Krichbaum, președintele Comisiei pentru afaceri europene din Bundestag. În 2009 s-a mutat la Bruxelles, unde a lucrat inițial în cadrul Parlamentului European. Din 2011, s-a alăturat sediului central al PPE, în calitate de consilier politic pentru economie și politică socială, iar în ianuarie 2014 a devenit consilier politic principal.

Tot în 2014 a intrat în politica românească, fiind ales europarlamentar pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP). De-a lungul timpului, numele său a mai fost avansat pentru funcția de prim-ministru de fostul președinte Traian Băsescu.

În 2018, Mureșan a trecut la Partidul Național Liberal, iar ulterior a preluat conducerea organizației PNL Diaspora. La nivel european, a ocupat rolul de negociator-șef al Parlamentului European pentru bugetul anual al Uniunii Europene în 2018 și 2024. De asemenea, a fost coraportor pentru implementarea PNRR.

În plan personal, Siegfried Mureșan este căsătorit cu Cătălina Manea, expertă în combaterea fraudei la Banca Europeană de Investiții din Luxemburg. Acesta vorbește fluent germana, engleza și franceza.