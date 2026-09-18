AFIR dă startul finanțărilor pentru energie solară și stocare. Termenul-limită pentru depunerea proiectelor

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) va deschide, din 28 septembrie 2026, două sesiuni de finanțare pentru investiții în energie regenerabilă. Sunt disponibile 500 de milioane de euro pentru noi capacități de producere a energiei electrice din surse solare pentru autoconsum și alte 150 de milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de stocare. Cererile vor putea fi depuse până la 20 noiembrie, însă evaluarea se va face în ordinea înscrierii proiectelor.

Cele două apeluri gestionate de AFIR vor fi deschise începând cu 28 septembrie. Solicitanții vor transmite cererile de finanțare și documentele necesare exclusiv online, prin sistemul informatic al instituției.

Perioada anunțată pentru depunerea proiectelor se încheie la 20 noiembrie 2026.

Bugetul cumulat ajunge la 650 de milioane de euro. Din această sumă, 500 de milioane de euro sunt rezervate investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare pentru autoconsum.

Alte 150 de milioane de euro sunt destinate proiectelor prin care sunt dezvoltate noi capacități de stocare a energiei electrice provenite din surse regenerabile.

Un element important pentru solicitanți este modalitatea de evaluare și selecție. AFIR precizează că proiectele vor fi analizate în ordinea în care sunt înregistrate cererile, după principiul „primul venit, primul evaluat, cu respectarea condiţiilor din ghid”.

Simpla depunere a proiectului nu garantează însă obținerea banilor. Pentru acordarea finanțării vor fi verificate conformitatea administrativă, respectarea tuturor criteriilor de eligibilitate și existența fondurilor în bugetul apelului.

Evaluarea va fi oprită după transmiterea ultimei notificări de selecție prin care este atinsă alocarea maximă disponibilă pentru fiecare dintre cele două apeluri.

Ghidurile aferente celor două linii de finanțare au trecut anterior prin etape de consultare și actualizare.

Forma aplicabilă sesiunilor din 2026 a fost definitivată prin două ordine ale ministrului Energiei, emise la 8 septembrie. Documentele au fost publicate ulterior în Monitorul Oficial, pe 11 septembrie.

În aceeași zi, Ghidul solicitantului a fost pus la dispoziție și pe pagina de internet a AFIR.

Finanțarea va fi acordată numai proiectelor care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate și cerințele stabilite prin Ghidul solicitantului.

Proiectele selectate vor putea trece succesiv în etapa de contractare, pe măsură ce verificările sunt finalizate și finanțarea este aprobată. Înainte de semnarea contractului sunt analizate eligibilitatea beneficiarului, investiția propusă și cheltuielile incluse în proiect.

Beneficiarii au și obligații după realizarea proiectelor. Investiția finanțată trebuie menținută pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la data punerii în funcțiune.

În situația în care beneficiarul nu mai poate realiza investiția sau nu o poate menține pe durata minimă prevăzută, acesta va fi obligat să restituie integral finanțarea primită.