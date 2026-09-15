BEI investește pentru prima dată în reactoare nucleare modulare mici. Împrumut de 40 de milioane de euro pentru un proiect din Finlanda

Banca Europeană de Investiții (BEI) finanțează pentru prima dată tehnologia reactoarelor nucleare modulare mici, acordând 40 de milioane de euro companiei finlandeze Steady Energy. Investiția urmărește dezvoltarea unui reactor de 50 de megawați destinat termoficării.

Banca Europeană de Investiții (BEI) a anunțat că va face prima sa investiție în reactoare nucleare modulare mici (SMR), în contextul în care Europa încearcă să dezvolte următoarea generație de tehnologii pentru energia nucleară.

Reactoarele modulare mici (SMR) reprezintă o tehnologie nucleară emergentă, care a atras interesul dezvoltatorilor de centre de date și al altor industrii care caută surse de energie cu emisii reduse de carbon și disponibile permanent.

Spre deosebire de reactoarele nucleare convenționale, care pot avea o capacitate de aproximativ un gigawatt, SMR-urile au o putere de până la 300 de megawați. Acestea pot fi fabricate în fabrici și transportate ulterior la locul unde urmează să fie instalate, ceea ce ar permite extinderea mai rapidă și mai flexibilă a capacității de producție a energiei nucleare.

Într-un comunicat de presă, BEI, cunoscută drept „brațul financiar al UE”, a anunțat că va acorda un împrumut de 40 de milioane de euro companiei finlandeze Steady Energy. Startupul din domeniul energiei nucleare dezvoltă un reactor modular de mici dimensiuni destinat producerii de energie termică pentru o rețea locală de termoficare.

Împrumutul acordat Steady Energy este prima investiție dintr-o serie de proiecte în tehnologia SMR pe care BEI intenționează să le finanțeze, potrivit unui oficial al băncii.

Reactorul dezvoltat de Steady Energy are o capacitate de 50 de megawați și se află încă în stadiul de concept. Acesta va utiliza tehnologia existentă a reactoarelor cu apă ușoară, în care apa are atât rolul de a modera reacția nucleară în lanț, cât și pe cel de a răci reactorul.

Compania intenționează ca reactorul să fie construit în subteran, pentru a crește nivelul de securitate al instalației.

În prezent, la nivel mondial funcționează doar două reactoare SMR comerciale, unul în Rusia și unul în China. Comisia Europeană își propune ca primele reactoare modulare mici din Europa să devină operaționale la începutul anilor 2030.

„Sprijinul acordat de BEI energiei nucleare transmite un semnal pozitiv investitorilor”, a declarat Emmanuel Brutin, directorul asociației Nucleareurope, care reprezintă interesele industriei energiei nucleare.

Statele membre ale Uniunii Europene au de mult timp opinii diferite în privința promovării energiei nucleare. Diferențele reflectă pozițiile divergente ale unor țări precum Franța și Suedia, care dețin centrale nucleare, și ale unor state precum Germania și Austria, care s-au opus în mod tradițional energiei nucleare, invocând preocupări legate de siguranță și de gestionarea deșeurilor radioactive.

Din acest motiv, bugetul Uniunii Europene nu finanțează direct centrale nucleare. Împrumutul acordat de BEI companiei Steady Energy beneficiază însă de o garanție din partea bugetului UE.

Potrivit Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, la nivel mondial sunt în curs de dezvoltare peste 80 de proiecte de reactoare modulare mici (SMR), ceea ce arată interesul tot mai mare pentru această tehnologie.