630 de milioane de euro împrumut de la BEI. Banii merg către modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara
SURSA FOTO: Dreamstime - Cale ferată
Ministerul Finanțelor a finalizat contractarea unei finanțări de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI). Împrumutul va susține modernizarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, un tronson de 113 kilometri aflat pe două dintre principalele coridoare europene de transport.
Împrumutul va fi acordat pentru o perioadă de până la 27 de ani
Documentul privind finanțarea a fost semnat la București, pe 4 septembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și la Luxemburg, pe 9 septembrie, de reprezentanții Băncii Europene de Investiții.
Împrumutul, în valoare de 630 de milioane de euro, va avea o perioadă de până la 27 de ani. Banii vor sprijini bugetul de stat în acoperirea cofinanțării naționale necesare proiectului.
Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este anul 2029.
„Investițiile la această scală sunt esențiale pentru întărirea potențialului economic pe termen lung al României. Infrastructura de calitate creează condiții pentru investiții private, pentru dezvoltarea regională și pentru oameni, care vor beneficia de oportunități economice mai bune”, a declarat Alexandru Nazare.
Ministrul Finanțelor a arătat că proiectul Brașov-Sighișoara reprezintă și un exemplu al modului în care prioritățile naționale sunt combinate cu finanțarea și cooperarea la nivel european.
113 kilometri de cale ferată între Brașov și Sighișoara vor fi modernizați
Proiectul vizează modernizarea liniei duble electrificate dintre Brașov și Sighișoara pe o lungime totală de 113 kilometri.
Tronsonul are o importanță strategică deoarece face parte din coridoarele principale ale Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T) Rin-Dunăre și Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee.
Lucrările urmăresc aducerea infrastructurii feroviare la standardele europene și îmbunătățirea condițiilor pentru transportul de călători și de mărfuri.
Trenurile vor putea circula la viteze mai mari
Modernizarea presupune creșterea vitezei maxime de proiectare pentru trenurile de călători și de marfă.
Proiectul include și majorarea sarcinii admise pe osie și a lungimii maxime a trenurilor. Aceste modificări sunt destinate creșterii capacității și eficienței transportului feroviar pe această rută.
O altă componentă importantă este implementarea Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS). Sistemul este destinat creșterii siguranței și asigurării unei mai bune interoperabilități între infrastructura feroviară din România și rețelele europene.
Proiectul beneficiază și de fonduri europene nerambursabile
Împrumutul de la BEI nu reprezintă singura sursă de finanțare pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara.
Investiția a beneficiat deja de fonduri europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Proiectul urmează să primească în continuare finanțare nerambursabilă prin Programul Transport 2021-2027.
„Proiectul Linia de cale ferată Brașov-Sighișoara este un exemplu important despre modul în care România combină prioritățile naționale cu cooperarea la nivel european, pentru a crea infrastructură care să sprijine dezvoltarea și competitivitatea în anii care urmează”, a afirmat Alexandru Nazare.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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