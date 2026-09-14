630 de milioane de euro împrumut de la BEI. Banii merg către modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara

Ministerul Finanțelor a finalizat contractarea unei finanțări de 630 de milioane de euro de la Banca Europeană de Investiții (BEI). Împrumutul va susține modernizarea liniei de cale ferată Brașov-Sighișoara, un tronson de 113 kilometri aflat pe două dintre principalele coridoare europene de transport.

Documentul privind finanțarea a fost semnat la București, pe 4 septembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și la Luxemburg, pe 9 septembrie, de reprezentanții Băncii Europene de Investiții.

Împrumutul, în valoare de 630 de milioane de euro, va avea o perioadă de până la 27 de ani. Banii vor sprijini bugetul de stat în acoperirea cofinanțării naționale necesare proiectului.

Termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este anul 2029.

„Investițiile la această scală sunt esențiale pentru întărirea potențialului economic pe termen lung al României. Infrastructura de calitate creează condiții pentru investiții private, pentru dezvoltarea regională și pentru oameni, care vor beneficia de oportunități economice mai bune”, a declarat Alexandru Nazare.

Ministrul Finanțelor a arătat că proiectul Brașov-Sighișoara reprezintă și un exemplu al modului în care prioritățile naționale sunt combinate cu finanțarea și cooperarea la nivel european.

Proiectul vizează modernizarea liniei duble electrificate dintre Brașov și Sighișoara pe o lungime totală de 113 kilometri.

Tronsonul are o importanță strategică deoarece face parte din coridoarele principale ale Rețelei Transeuropene de Transport (TEN-T) Rin-Dunăre și Marea Baltică-Marea Neagră-Marea Egee.

Lucrările urmăresc aducerea infrastructurii feroviare la standardele europene și îmbunătățirea condițiilor pentru transportul de călători și de mărfuri.

Modernizarea presupune creșterea vitezei maxime de proiectare pentru trenurile de călători și de marfă.

Proiectul include și majorarea sarcinii admise pe osie și a lungimii maxime a trenurilor. Aceste modificări sunt destinate creșterii capacității și eficienței transportului feroviar pe această rută.

O altă componentă importantă este implementarea Sistemului European de Gestionare a Traficului Feroviar (ERTMS). Sistemul este destinat creșterii siguranței și asigurării unei mai bune interoperabilități între infrastructura feroviară din România și rețelele europene.

Împrumutul de la BEI nu reprezintă singura sursă de finanțare pentru modernizarea căii ferate Brașov-Sighișoara.

Investiția a beneficiat deja de fonduri europene prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei. Proiectul urmează să primească în continuare finanțare nerambursabilă prin Programul Transport 2021-2027.