Indemnizație de 300.000 de lei pentru profesorii care predau în limba română în Găgăuzia. Ce condiție trebuie să îndeplinească

Profesorii care vor merge să predea discipline școlare în limba română în UTA Găgăuzia ar putea beneficia de o indemnizație unică în valoare de 300.000 de lei. Pentru a primi întreaga sumă, cadrele didactice trebuie să activeze cel puțin cinci ani în instituția de învățământ în care vor fi repartizate.

Măsura este prevăzută într-un proiect al Ministerului Educației și Cercetării din Republica Moldova, publicat pentru consultări publice, potrivit Safenews.

Proiectul se adresează atât profesorilor de Limba și literatura română, cât și cadrelor didactice care urmează să predea alte discipline școlare în limba română. Sprijinul financiar va putea fi acordat atât profesorilor debutanți, cât și celor care au deja experiență în activitatea didactică.

Pentru a beneficia de măsurile prevăzute în proiect, cadrele didactice trebuie să aibă studii superioare corespunzătoare calificării pentru disciplina pe care o predau. De asemenea, acestea trebuie să aibă dreptul de a exercita activitatea didactică în învățământul general.

Indemnizația de 300.000 de lei va fi plătită în două tranșe egale, fiecare în valoare de 150.000 de lei.

Prima tranșă va fi achitată cel târziu la data de 30 octombrie din anul în care profesorul a fost repartizat și încadrat în funcție. A doua tranșă va fi acordată la șase luni de la data repartizării, însă plata este condiționată de menținerea raportului de muncă.

Astfel, acordarea integrală a indemnizației este legată de continuarea activității în instituția în care cadrul didactic a fost repartizat, în conformitate cu condițiile prevăzute în proiect.

Proiectul stabilește și situațiile în care beneficiarul va fi obligat să restituie integral suma primită. Dacă profesorul își încetează activitatea din proprie inițiativă înainte de împlinirea perioadei de cinci ani sau este concediat din motive care țin de acesta, indemnizația primită va trebui restituită integral.

Există însă și situații în care banii nu vor trebui returnați. Restituirea nu va fi necesară dacă încetarea activității are loc ca urmare a concediului pentru îngrijirea copilului, a decesului sau a incapacității de muncă confirmate medical.

De asemenea, indemnizația nu va trebui restituită în cazul unor situații de forță majoră sau dacă Ministerul Educației și Cercetării aprobă o nouă relocare a cadrului didactic. Măsura este inclusă într-un proiect al Ministerului Educației și Cercetării aflat în etapa de consultări publice.