Escrocheriile continuă să facă victime. Noi cazuri de fraudă telefonică au provocat un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei

Poliția Republicii Moldova avertizează că escrocii continuă să facă victime, chiar dacă în ultimele 24 de ore nu au fost înregistrate noi cazuri de fraudă telefonică. Autoritățile au anunțat că alte trei escrocherii, comise anterior, au fost raportate recent, iar prejudiciul total estimat depășește un milion de lei.

În același interval, vigilența cetățenilor a contribuit la dejucarea a 89 de tentative de fraudă. Potrivit poliției, infractorii acționează după un plan bine organizat, bazat pe manipulare psihologică și pe folosirea identității unor instituții publice sau financiare pentru a câștiga încrederea victimelor, notează ProTV.

În două dintre cazurile investigate, escrocii s-au prezentat drept angajați ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) și ai Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Victimele au fost convinse că sunt implicate în activități ilegale sau că fondurile din conturile lor trebuie „securizate”, fiind determinate să predea sume importante de bani în numerar.

Într-un alt caz, infractorii au pretins că reprezintă compania Orange și au convins victima să trimită 360.000 de lei prin intermediul unui curier. O parte din această sumă provenea din credite bancare contractate special pentru a răspunde solicitărilor escrocilor.

Anchetatorii precizează că, în toate cazurile, banii au fost predați în numerar, fie direct autorilor, fie prin intermediul unor curieri. Potrivit poliției, această metodă este utilizată frecvent de grupările infracționale pentru a îngreuna identificarea traseului banilor și depistarea persoanelor implicate.

Autoritățile atrag atenția că escrocii încearcă tot mai des să își convingă victimele să își epuizeze economiile și chiar să contracteze împrumuturi bancare înainte de a le remite sumele solicitate.

O persoană a fost vizitată la domiciliu de un bărbat care s-a prezentat drept angajat al Serviciului de Informații și Securitate. Acesta i-a spus, în mod fals, că este implicată într-o schemă de finanțare a terorismului și, profitând de starea de panică creată, a convins victima să îi înmâneze 16.000 de dolari americani și 14.000 de lei.

Poliția Republicii Moldova reamintește că nicio instituție a statului și nicio bancă nu solicită cetățenilor să predea bani, să își transfere economiile sau să contracteze credite pentru a-și proteja conturile. Autoritățile recomandă verificarea directă la instituția în numele căreia pretinde că sună presupusul angajat, măsură care poate preveni pierderea economiilor și împiedica producerea unor fraude.

Deși în ultimele 24 de ore nu au fost raportate noi cazuri de fraudă telefonică, poliția subliniază că fenomenul rămâne activ. Cele trei cazuri raportate recent, deși comise anterior, au produs un prejudiciu de peste un milion de lei, iar infractorii continuă să utilizeze identități false și scenarii bine elaborate pentru a convinge victimele să le predea economiile sau chiar să contracteze credite bancare.