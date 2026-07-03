Coșmar pentru utilizatorii de Facebook și Instagram. AI-ul poate suspenda contul din cauza postărilor publicate cu ani în urmă

Contul de Facebook sau Instagram poate fi suspendat fără avertisment chiar și din cauza unor postări vechi, reevaluate de sistemele de inteligență artificială ale platformelor. Tot mai mulți utilizatori reclamă blocarea accesului la profiluri, inclusiv creatori de conținut cu comunități numeroase. Specialiștii avertizează că riscul nu vine doar din partea algoritmilor, ci și din campaniile de raportare abuzivă și tentativele de phishing care urmăresc furtul datelor de autentificare.

Contul de Facebook sau Instagram nu este verificat doar în funcție de activitatea recentă. Platformele folosesc sisteme de inteligență artificială care analizează inclusiv fotografii, videoclipuri și comentarii publicate cu mulți ani în urmă, iar conținutul care nu mai respectă regulile actuale ale comunității poate duce la sancțiuni automate.

Astfel, o postare distribuită în urmă cu un deceniu poate determina blocarea accesului la profil, chiar dacă la momentul publicării nu încălca politicile platformei. În numeroase situații, suspendarea este aplicată înainte ca un moderator uman să analizeze cazul.

Printre persoanele afectate se numără și creatoarea de conținut Sânziana Iacob, care a anunțat că și-a pierdut accesul la profilul de Instagram din cauza unei postări vechi de 11 ani.

@sinzianaiacob Ieri contul meu de insta a fost inchis/suspendat….revin cu vesti pe masura ce voi avea… ♬ sunet original – sinzianaiacob

„Al meu cont de Instagram a fost închis de prietenii de la META. Am încălcat regulile comunității cu o postare pe care am făcut-o în 2015”, a povestit influencerița pe pagina sa de TikTok.

Riscul de a pierde accesul la un profil nu este generat exclusiv de verificările automate ale platformelor. Utilizatorii care respectă regulile pot deveni ținta unor campanii de raportare abuzivă, fenomen care s-a intensificat în ultimii ani și care afectează inclusiv influenceri cu sute de mii de urmăritori.

În multe dintre aceste cazuri, suspendarea contului reprezintă doar primul pas al unei tentative de fraudă. Atacatorii încearcă ulterior să convingă victima să acceseze linkuri false trimise prin e-mail, cu scopul de a obține datele de autentificare.

Printre cei care au trecut printr-o astfel de experiență se numără și Ioana Grama. Influencerița a explicat că unele dintre cele mai populare postări ale sale au fost raportate în mod repetat și eliminate ulterior de Instagram. „Mi-au dat report la cele mai virale postări, ulterior mi-au fost șterse de pe Instagram. Sunt niște boți, efectiv, niște hackeri care fac chestia asta, iar scopul lor este ca tu să dai click pe niște linkuri pe care ei ți le trimit pe mail și să-ți fure contul”, a explicat aceasta pe social media.

Specialiștii recomandă prudență în fața mesajelor primite prin e-mail care promit recuperarea rapidă a profilului sau avertizează asupra unei presupuse suspendări. În multe situații, acestea ascund tentative de phishing prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină parolele utilizatorilor.

Specialiștii recomandă autentificarea în doi pași și monitorizarea permanentă a profilului

Recuperarea unui profil suspendat sau compromis poate deveni un proces de durată. În funcție de situație, restabilirea accesului poate necesita câteva săptămâni sau chiar luni, perioadă în care utilizatorii pot pierde accesul la fotografii, conversații, contacte ori, în cazul creatorilor de conținut și al companiilor, la o sursă importantă de venit.

Pentru a reduce riscul unor astfel de incidente, experții recomandă utilizarea unor parole unice, activarea autentificării în doi pași și verificarea periodică a stării contului. De asemenea, este indicată desemnarea unui administrator secundar pentru conturile administrate prin Business Manager și păstrarea identificatorului unic al paginii.