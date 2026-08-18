STB ajunge în fața judecătorilor pentru insolvență. Ciprian Ciucu spune că situația financiară este „șocantă”

STB ajunge marți, 18 august, în fața Tribunalului București, care urmează să analizeze cererea de deschidere a procedurii de insolvență formulată de compania de transport public. Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută, iar Societatea de Transport București figurează ca debitor. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține această măsură și afirmă că situația financiară acumulată de operator impune o procedură de redresare.

STB se prezintă marți la primul termen stabilit de Tribunalul București în dosarul prin care societatea solicită deschiderea procedurii de insolvență. Cererea a fost înregistrată joia trecută, iar data de 18 august a fost fixată de instanță pentru analizarea dosarului, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.

Societatea de Transport București STB SA apare în dosar în calitate de debitor. Lista creditorilor înregistrați cuprinde BMF Grup Soluții Integrate SRL, Ramco SRL, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL și Cleaning Servexpert SRL.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat încă de joia trecută susținerea pentru decizia conducerii societății de transport de a solicita instanței deschiderea procedurii de insolvență.

Edilul susține că problemele financiare acumulate au ajuns la un nivel care necesită intervenție și consideră că procedura poate crea cadrul necesar pentru redresarea și salvarea companiei.

Ciprian Ciucu a prezentat și dimensiunea presiunii financiare exercitate de transportul public de suprafață asupra bugetului municipalității, invocând atât costurile curente de operare, cât și datoriile și penalitățile acumulate.