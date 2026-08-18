STB ajunge în fața judecătorilor pentru insolvență. Ciprian Ciucu spune că situația financiară este „șocantă”
SURSA FOTO: Dreamstime - Autobuz STB
STB ajunge marți, 18 august, în fața Tribunalului București, care urmează să analizeze cererea de deschidere a procedurii de insolvență formulată de compania de transport public. Dosarul a fost înregistrat săptămâna trecută, iar Societatea de Transport București figurează ca debitor. Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susține această măsură și afirmă că situația financiară acumulată de operator impune o procedură de redresare.
STB are primul termen în dosarul de insolvență pe 18 august
STB se prezintă marți la primul termen stabilit de Tribunalul București în dosarul prin care societatea solicită deschiderea procedurii de insolvență. Cererea a fost înregistrată joia trecută, iar data de 18 august a fost fixată de instanță pentru analizarea dosarului, potrivit informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată.
Societatea de Transport București STB SA apare în dosar în calitate de debitor. Lista creditorilor înregistrați cuprinde BMF Grup Soluții Integrate SRL, Ramco SRL, Tinmar Energy SA, Electroputere VFU Pașcani SA, Romprest Servicii Integrate SRL și Cleaning Servexpert SRL.
Ciprian Ciucu susține procedura de insolvență pentru STB
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și-a exprimat încă de joia trecută susținerea pentru decizia conducerii societății de transport de a solicita instanței deschiderea procedurii de insolvență.
Edilul susține că problemele financiare acumulate au ajuns la un nivel care necesită intervenție și consideră că procedura poate crea cadrul necesar pentru redresarea și salvarea companiei.
Transportul public de suprafață consumă 34% din bugetul Primăriei Capitalei
Ciprian Ciucu a prezentat și dimensiunea presiunii financiare exercitate de transportul public de suprafață asupra bugetului municipalității, invocând atât costurile curente de operare, cât și datoriile și penalitățile acumulate.
„Sunt câteva cifre izbitoare, care vorbesc de la sine, de ce acest pas, care va duce la salvarea companiei, este necesar. Transportul în comun, doar transportul în comun de suprafaţă, ne costă în Bucureşti 34% din bugetul Primăriei Capitalei.
Apoi, dacă la costul de operare adăugăm şi datoriile şi penalităţile, valoarea cumulată a acestora ajunge cât întregul buget al PMB. Aceasta este realitatea şocantă.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.