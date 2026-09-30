Podul Operei din București intră în reabilitare. Lucrările vor dura 24 de luni

Primăria Capitalei va reabilita și consolida Podul Operei din București, după ce Consiliul General a aprobat miercuri, 30 septembrie 2026, indicatorii tehnico-economici și devizul general. Lucrările vor dura 24 de luni, inclusiv proiectarea.

Podul Operei din București va fi reabilitat și consolidat, după ce consilierii generali au aprobat miercuri, 30 septembrie 2026, indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru lucrări, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu.

Potrivit Primăriei Municipiului București (PMB), podul peste Dâmbovița se află într-o stare tehnică nesatisfăcătoare. Carosabilul și trotuarele sunt degradate, prezentând crăpături și denivelări, în timp ce pavelele din parcare sunt deteriorate, iar stâlpii de semnalizare sunt deformați.

De asemenea, grinzile de suport prezintă fisuri, iar balustrada este considerată nesigură. Primăria arată că sunt necesare lucrări de reabilitare și consolidare atât pentru siguranța celor care traversează podul, cât și pentru protejarea construcției.

În structură au fost constatate infiltrații de apă care pot afecta podul, iar construcția nu dispune de dispozitive antiseismice. Podul reprezintă un punct important de legătură între zona centrală a Capitalei și cartierele din vest și asigură conexiunea cu Autostrada A1.

Durata estimată a lucrărilor este de 24 de luni. Din acest interval, patru luni sunt prevăzute pentru proiectare, iar 20 de luni pentru execuție.

Podul din apropierea Operei Naționale a fost construit în două etape. În 1986, odată cu amenajarea complexă a râului Dâmbovița, a fost realizat tronsonul central, cu o lățime de 37,60 metri.

În 1993, podul a fost lărgit. A fost păstrat un tronson de 29 de metri, iar în amonte și aval au fost adăugate alte două tronsoane. În prezent, lățimea totală a podului este de 124,79 metri.

Primăria Municipiului București și Primăria Sectorului 6 vor colabora pentru continuarea Pasajului Ciurel până la Centura București. Consiliul General al Capitalei a aprobat miercuri, 30 septembrie 2026, un protocol de colaborare între cele două administrații, la inițiativa lui Ciucu.

În cadrul colaborării urmează să fie elaborat un Plan Urbanistic Zonal (PUZ), documentație necesară pentru punerea în aplicare a proiectului. În prezent, în zonă există o interdicție temporară de construire până la aprobarea unei astfel de documentații.

Primăria Sectorului 6 va contracta, elabora și finanța din bugetul local documentația urbanistică necesară. Primăria Municipiului București va pune la dispoziție documentațiile, datele și informațiile necesare pentru realizarea PUZ-ului.

Potrivit Primăriei Capitalei, prelungirea Pasajului Ciurel până la Centura București ar putea reprezenta o alternativă pentru decongestionarea traficului de pe Bulevardul Iuliu Maniu și din întreaga zonă.

Pasajul Ciurel a fost început în 2014 și a costat 55 de milioane de euro. Proiectul a fost conceput să asigure inclusiv o legătură cu Centura București și Autostrada A1, însă această conexiune nu a mai fost construită.

Primăria Capitalei susține că prin continuarea proiectului urmărește finalizarea legăturii dintre pasaj și Centura București.