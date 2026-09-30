Pasajul Ciurel va fi prelungit până la Centura București. PMB și Sectorul 6 au făcut primul pas pentru continuarea proiectului

Primăria Municipiului București (PMB) și Primăria Sectorului 6 vor colabora pentru continuarea Pasajului Ciurel până la Centura București. Consilierii generali au votat miercuri hotărârea privind încheierea unui protocol de colaborare între cele două administrații.

În cadrul colaborării, PMB și Primăria Sectorului 6 vor elabora un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) necesar pentru punerea în aplicare a proiectului.

În prezent, în zona vizată există o interdicție temporară de construire, care este valabilă până la aprobarea unei astfel de documentații urbanistice.

Potrivit Primăriei Municipiului București, Sectorul 6 va contracta, elabora și finanța din bugetul local documentația urbanistică de tip PUZ, potrivit informațiilor publicate pe Facebook.

PMB va pune la dispoziția Primăriei Sectorului 6 documentațiile, datele și informațiile necesare pentru realizarea proiectului.

Cele două administrații urmăresc astfel să creeze cadrul urbanistic necesar pentru continuarea Pasajului Ciurel și prelungirea acestuia până la Centura București.

„Continuăm Pasajul Ciurel până la Centură!Încheiem un protocol de colaborare cu Primăria Sectorului 6 pentru acest proiect. Hotărârea a fost votată azi de consilierii generali, la inițiativa primarului general Ciprian Ciucu. Împreună, vom elabora un Plan Urbanistic Zonal (PUZ) necesar pentru a putea pune în aplicare proiectul. În prezent, în zonă există o interdicție temporară de construire până la aprobarea unei astfel de documentații. Sectorul 6 va contracta, elabora și finanța, din bugetul local, documentația urbanistică de tip PUZ. Noi vom pune la dispoziția Sectorului 6 documentațiile, datele și informațiile necesare”, a transmis PMB.

PMB susține că prelungirea Pasajului Ciurel până la Centura București reprezintă o alternativă pentru decongestionarea traficului de pe Bulevardul Iuliu Maniu și din întreaga zonă.

Pasajul Ciurel a fost supranumit „cel mai scump viraj la stânga”. Proiectul a fost început în 2014 și a costat 55 de milioane de euro.

Deși fusese planificată o legătură a pasajului cu Centura București și Autostrada A1, aceasta nu a mai fost construită.

„Prelungirea Pasajului Ciurel până la Centura București este o alternativă reală pentru decongestionarea traficului de pe Bd. Iuliu Maniu și din întreaga zonă. PasajulCiurel a fost supranumit „cel mai scump viraj la stânga”. A fost început în 2014 și a costat 55 de milioane de euro. Deși era planificată o legătură cu Centura și Autostrada A1, ea nu a mai fost construită. Ne ocupăm să ducem la final acest proiect”, a conchis PMB.

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