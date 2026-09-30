Bilete de tratament pentru pensionari. O nouă serie începe în octombrie. Ce acte trebuie prezentate

Casa Județeană de Pensii Sălaj anunță repartizarea a 141 de bilete de tratament balnear pentru seria 12 din acest an. Beneficiarii care se regăsesc pe liste le pot ridica în prima jumătate a lunii octombrie, iar locurile care rămân disponibile vor fi redistribuite ulterior. Sejururile au o durată de 16 zile și includ cazare, trei mese pe zi și 12 zile de tratament.

Pentru noua serie, Casei Județene de Pensii Sălaj i-au fost repartizate 141 de bilete în mai multe stațiuni balneare din țară.

Este vorba despre 1 Mai, Bizușa, Buziaș, Covasna, Căciulata, Geoagiu, Felix, Mangalia, Moneasa, Herculane, Ocna Șugatag, Sovata, Tășnad, Tușnad, Turda și Vatra Dornei.

Începerea sejururilor este programată în perioada 20-23 octombrie 2026, data exactă fiind diferită în funcție de stațiunea în care a fost repartizat fiecare beneficiar.

Persoanele care se află în repartiție trebuie să se prezinte la sediul Casei Județene de Pensii Sălaj pentru ridicarea biletelor.

Acestea vor fi eliberate în perioada 1-14 octombrie 2026. Programul este între orele 08:00 și 14:00, iar vinerea biletele pot fi ridicate între 08:00 și 13:00.

Titularul se poate prezenta personal. Dacă acest lucru nu este posibil, biletul poate fi ridicat și de o altă persoană, însă aceasta trebuie să fie desemnată printr-o procură autentificată din care să rezulte dreptul de a ridica documentul.

Locurile repartizate inițial nu vor rămâne blocate dacă beneficiarii nu își ridică biletele până la expirarea termenului.

Casa Județeană de Pensii Sălaj precizează că biletele rămase neridicate vor fi redistribuite în intervalul 15-23 octombrie 2026.

Redistribuirea nu se va face aleatoriu, ci în funcție de punctajul obținut de solicitanți la momentul depunerii cererii.

Beneficiarii trebuie să aibă asupra lor mai multe documente atunci când se prezintă pentru eliberarea biletului de tratament.

Este necesar actul de identitate în original, precum și cuponul de pensie aferent lunii septembrie 2026, atât în original, cât și în copie. În situațiile aplicabile, poate fi prezentată o adeverință de la angajator care să indice venitul brut realizat în luna anterioară.

Este obligatoriu și biletul de trimitere, pe formular cu regim special, eliberat de medicul de familie sau de medicul specialist. Acesta trebuie prezentat în original și copie și trebuie să conțină stațiunea recomandată pentru efectuarea tratamentului.

Un sejur acordat prin această serie are o durată totală de 16 zile. În această perioadă sunt asigurate cazarea și trei mese pe zi.

Programul de tratament propriu-zis se desfășoară pe parcursul a 12 zile.

Interesul pentru biletele de tratament este ridicat. Potrivit Casei Județene de Pensii Sălaj, până în prezent au fost depuse 2.791 de cereri pentru acordarea unor astfel de bilete în cursul anului 2026.

Pentru informații suplimentare privind biletele de tratament, instituția pune la dispoziție numerele 0260/622.990 și 0799/902699, prin Compartimentul Bilete de Tratament.