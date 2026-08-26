Bani pe care pensionarii îi pot pierde dacă nu îi cer. Drepturile care nu vin automat în 2026

Pensionarii pot avea dreptul la bani în plus sau la anumite beneficii fără ca acestea să ajungă automat la ei. În unele situații este necesară depunerea unei cereri, iar în altele trebuie prezentate documente suplimentare. Este cazul recalculării pensiei pentru perioade nevalorificate sau pentru anii lucrați după pensionare, dar și al biletelor de tratament. Pentru pensionarii stabiliți în străinătate există și o obligație importantă: certificatul de viață trebuie transmis de două ori pe an, în caz contrar plata pensiei fiind suspendată.

Una dintre situațiile care îi poate ajuta pe pensionari să obțină o pensie mai mare este continuarea activității după ieșirea la pensie.

Potrivit Casei Naționale de Pensii Publice, pensionarii pentru limită de vârstă pot solicita recalcularea drepturilor prin valorificarea stagiului de cotizare realizat după pensionare. Recalcularea pentru acest motiv poate fi cerută o singură dată într-un an calendaristic.

Cu alte cuvinte, simplul fapt că un pensionar a continuat să muncească și să contribuie nu înseamnă că pensia îi va fi recalculată de fiecare dată automat. Pentru valorificarea stagiului realizat ulterior pensionării trebuie solicitată recalcularea.

Există însă o precizare importantă: stagiul de cotizare realizat în regim de cumul al pensiei cu salariul nu este luat în calcul pentru acordarea punctelor de stabilitate.

O altă categorie îi privește pe pensionarii care descoperă că anumite perioade de cotizare sau documente relevante nu au fost valorificate la stabilirea pensiei.

CNPP precizează că pensia pentru limită de vârstă poate fi recalculată prin adăugarea stagiilor de cotizare care nu au fost valorificate inițial.

Recalcularea poate fi solicitată și atunci când pensionarul depune documente suplimentare care nu se găsesc deja în dosarul de pensie, dar care influențează cuantumul drepturilor.

Prin urmare, pensionarii care dețin acte ce nu au fost incluse în dosar nu ar trebui să presupună că respectivele perioade sau venituri vor fi luate în calcul fără un demers din partea lor.

Legea pensiilor face distincție între stagiul contributiv, perioadele asimilate și perioadele necontributive recunoscute de lege.

CNPP a precizat că stagiul de cotizare este format din stagiul contributiv, dar și din perioadele asimilate și perioadele necontributive care sunt recunoscute ca stagii de cotizare.

Pentru pensionarul care consideră că o anumită perioadă nu apare în dosarul său sau nu a fost valorificată, verificarea deciziei și a documentelor folosite la stabilirea pensiei poate fi importantă. Dacă există stagii nevalorificate sau documente suplimentare relevante, CNPP permite solicitarea recalculării.

Un alt beneficiu care nu trebuie confundat cu o facilitate acordată automat este biletul de tratament balnear.

Legea pensiilor prevede acordarea biletelor de tratament pensionarilor și asiguraților sistemului public în limita sumelor prevăzute anual în bugetul asigurărilor sociale de stat. Numărul total de bilete este stabilit anual.

Pentru anul 2026, CNPP a publicat criteriile de acordare și pune la dispoziție separat formularul de cerere pentru obținerea unui bilet de tratament.

Așadar, pensionarul interesat trebuie să facă demersul pentru obținerea biletului. Existența calității de pensionar nu înseamnă repartizarea automată a unui loc într-o stațiune.

O regulă diferită îi privește pe beneficiarii sistemului public de pensii care sunt stabiliți în străinătate.

Aceștia trebuie să transmită certificatul de viață semestrial, din proprie inițiativă. Cele două termene-limită sunt 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an.

Documentul trebuie semnat în fața unei autorități legale din statul în care pensionarul locuiește sau are șederea permanentă. Printre instituțiile sau persoanele care pot certifica documentul se numără instituțiile de pensii ori securitate socială, autoritățile administrative locale, misiunile diplomatice și oficiile consulare, notarii, avocații și, în condițiile indicate de CNPP, medicii de familie.

În această situație consecința nerespectării termenului este una directă.

Dacă pensionarul nerezident nu transmite certificatul de viață până la termen, plata pensiei este suspendată începând cu luna următoare expirării termenului.

Asta nu înseamnă însă că pensionarul își pierde definitiv dreptul la pensie.

CNPP precizează că plata este reluată după transmiterea certificatului de viață, de la data la care a fost suspendată, cu respectarea termenului general de prescripție.

Pentru pensionarii români stabiliți în străinătate, următorul termen important din 2026 este, așadar, 30 septembrie.

Un alt aspect important pentru cei care vor să continue să obțină venituri după pensionare privește cumulul pensiei cu activitatea profesională.

Potrivit regulilor din sistemul public, pensionarii pot, în general, cumula pensia cu venituri din activități pentru care se datorează contribuții de asigurări sociale, existând însă și excepții prevăzute de lege.

Pentru pensionarii pentru limită de vârstă, munca după pensionare poate avea un avantaj suplimentar: contribuțiile realizate ulterior pot fi valorificate prin cererea de recalculare.

Astfel, un pensionar care continuă să lucreze nu trebuie să aștepte ca fiecare perioadă suplimentară să îi majoreze automat pensia. CNPP precizează expres că acesta poate solicita recalcularea prin adăugarea stagiului realizat după pensionare, o singură dată pe an.

Pentru pensionarii care vor să se asigure că primesc toate drepturile care li se cuvin, sunt importante în special dosarul pe baza căruia a fost stabilită pensia și eventualele perioade de cotizare rămase nevalorificate.

Cei care au lucrat după pensionare pot verifica dacă este oportună depunerea unei cereri de recalculare, iar cei care dețin documente suplimentare ce pot influența cuantumul pensiei pot cere valorificarea acestora.

Pensionarii interesați de tratament balnear trebuie să depună cererea prevăzută de CNPP, iar cei stabiliți în străinătate trebuie să acorde o atenție deosebită termenelor pentru certificatul de viață.

Prin urmare, în 2026 există mai multe situații în care pensionarul trebuie să facă el însuși un demers pentru a obține un beneficiu, o eventuală majorare sau pentru a evita suspendarea plății. Drepturile și procedurile diferă însă de la caz la caz, motiv pentru care verificarea situației individuale la casa teritorială de pensii rămâne esențială.