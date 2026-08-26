Prețuri carburanți, 26 august. Vești pentru șoferii din România. Cât costă litrul de benzină și motorină

Prețurile carburanților se mențin neschimbate miercuri, 26 august, însă diferențele față de finalul lunii iunie rămân importante. Benzina standard costă în medie 9,55 lei pe litru, iar motorina a ajuns la o medie națională de 10,23 lei pe litru. În cazul motorinei, scumpirea față de 30 iunie depășește un leu pe litru.

Datele centralizate pentru miercuri, 26 august 2026, arată că prețul mediu național al benzinei standard este de 9,55 lei/litru. Nivelul este neschimbat față de ziua precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, situația este însă semnificativ diferită. Benzina s-a scumpit cu 89 de bani pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 10,3%.

Prețurile analizate în cele 1.308 stații care comercializează benzină standard sunt cuprinse între 9,48 și 9,57 lei/litru.

Cel mai mic preț identificat miercuri este de 9,48 lei/litru, la o stație Rompetrol din Brăila.

Motorina standard rămâne considerabil mai scumpă decât benzina. Media națională este miercuri de 10,23 lei/litru, fără nicio modificare față de ziua precedentă.

Față de nivelul înregistrat la 30 iunie, motorina s-a scumpit însă cu 1,01 lei/litru, echivalentul unei creșteri de 11%.

În cele 1.430 de stații monitorizate pentru acest tip de carburant, prețurile sunt cuprinse între 10,10 și 10,40 lei/litru.

Cel mai redus preț raportat este de 10,10 lei/litru, la stația Socar Arad Șaguna, din Arad.

În cazul GPL, media națională este de 4,64 lei/litru, de asemenea fără modificări față de ziua precedentă.

Comparativ cu 30 iunie, prețul este mai mare cu 9 bani pe litru, respectiv cu 2%. În cele 334 de stații luate în calcul, GPL este comercializat la prețuri cuprinse între 4,28 și 4,99 lei/litru.

Cel mai mic preț al zilei este de 4,28 lei/litru și a fost identificat la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre marile orașe sunt reduse în cazul benzinei. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Brașov, media este de 9,55 lei/litru.

În Craiova, benzina standard are o medie ușor mai mică, de 9,54 lei/litru, în timp ce Oradea înregistrează 9,56 lei/litru.

La motorină, Bucureștiul și Iașiul au o medie de 10,22 lei/litru. În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, media ajunge la 10,24 lei/litru. La Brașov este de 10,23 lei/litru, iar Craiova are cel mai redus nivel dintre orașele analizate, de 10,21 lei/litru.

La nivel județean, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzina standard, de 9,53 lei/litru. La polul opus se află Galați, unde media ajunge la 9,56 lei/litru.

În cazul motorinei, cea mai redusă medie este în Gorj, de 10,19 lei/litru. Cea mai ridicată este în Ilfov, unde motorina standard costă în medie 10,26 lei/litru.

Cotația petrolului Brent este de 85,87 dolari pe baril, cu 6,10 dolari sub cotația precedentă.

Cu toate acestea, nivelul este cu 16,6% mai ridicat decât cel din 30 iunie, când barilul de Brent era cotat la 73,66 dolari.

Potrivit datelor PretCarburant.ro, platforma monitorizează 1.816 stații din întreaga țară, iar informațiile privind prețurile sunt actualizate la fiecare două ore.