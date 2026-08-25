Prețuri carburanți, 25 august. Cât costă benzina și motorina în România. Diferențe uriașe față de luna iunie

Prețurile carburanților au rămas neschimbate marți, 25 august, față de ziua precedentă, însă diferențele față de finalul lunii iunie sunt considerabile. Benzina standard se menține la o medie națională de 9,55 lei pe litru, în timp ce motorina a ajuns la 10,23 lei pe litru. Comparativ cu 30 iunie, șoferii plătesc cu până la 1,01 lei în plus pentru fiecare litru de carburant.

Datele PretCarburant.ro pentru marți, 25 august 2026, arată că prețul mediu al benzinei standard este de 9,55 lei/litru, calculat pe baza tarifelor din 1.308 stații.

Prețurile variază între 9,48 și 9,57 lei/litru. Față de ziua precedentă nu a fost înregistrată nicio modificare a mediei naționale.

Diferența devine însă semnificativă dacă actualele prețuri sunt comparate cu cele de la finalul lunii iunie. Benzina este cu 89 de bani pe litru mai scumpă decât la 30 iunie, ceea ce înseamnă o creștere de 10,3%.

Cel mai mic preț identificat marți pentru benzina standard este de 9,48 lei/litru, la o stație Socar din Arad Șaguna.

Motorina standard are un preț mediu național de 10,23 lei/litru, potrivit datelor colectate din 1.309 stații.

Și în cazul motorinei, media este neschimbată față de ziua precedentă. La nivel național, prețurile sunt cuprinse între 10,05 și 10,40 lei/litru.

Comparativ cu 30 iunie, însă, motorina s-a scumpit cu 1,01 lei/litru, echivalentul unei creșteri de 11%.

Cel mai redus tarif identificat marți este de 10,05 lei/litru, la o stație Rompetrol din București.

GPL-ul are o medie națională de 4,64 lei/litru, fără modificări față de ziua precedentă. Comparativ cu 30 iunie, prețul este mai mare cu 9 bani, respectiv 2%.

Cel mai ieftin GPL din datele analizate costă 4,28 lei/litru și poate fi găsit la o stație Rompetrol din Buftea, județul Ilfov.

Diferențele dintre marile orașe sunt reduse în cazul benzinei. În București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța și Brașov, media este de 9,55 lei/litru. În Craiova, benzina are o medie de 9,54 lei/litru, iar în Oradea ajunge la 9,56 lei/litru.

Pentru motorină, Bucureștiul înregistrează o medie de 10,22 lei/litru. În Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța și Oradea, prețul mediu este de 10,24 lei/litru.

În Iași și Brașov, motorina costă în medie 10,23 lei/litru, iar în Craiova media este de 10,21 lei/litru.

La nivelul județelor, Botoșani are cea mai mică medie pentru benzină, de 9,53 lei/litru, în timp ce Galați înregistrează cea mai ridicată medie, de 9,56 lei/litru.

Pentru motorină, cea mai redusă medie este în Sălaj, de 10,18 lei/litru, iar cea mai mare este în Ilfov, unde ajunge la 10,26 lei/litru.

Cotația petrolului Brent este de 91,97 dolari pe baril, în scădere cu 2,42 dolari față de cotația precedentă.

În raport cu nivelul de 73,66 dolari pe baril consemnat la 30 iunie, petrolul Brent este însă mai scump cu 24,9%.