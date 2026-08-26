Unii români pot ieși la pensie cu cinci ani mai devreme. Ce condiție obligatorie trebuie să îndeplinească

Persoanele care au acumulat o vechime contributivă mai mare decât cea cerută în mod obișnuit pot solicita pensie înainte de împlinirea vârstei standard. Legea nr. 360/2023 permite reducerea acestei vârste cu cel mult cinci ani. Dreptul nu este acordat însă tuturor celor care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv. Solicitantul trebuie să demonstreze că a depășit acest stagiu cu minimum cinci ani.

Pensia pentru limită de vârstă poate fi obținută cu până la cinci ani mai devreme numai dacă solicitantul îndeplinește condiția suplimentară de vechime stabilită prin Legea nr. 360/2023. Reglementarea se adresează persoanelor care au depășit stagiul complet de cotizare contributiv prevăzut pentru situația lor cu cel puțin cinci ani.

Simpla realizare a stagiului complet contributiv nu permite automat ieșirea din activitate înaintea vârstei standard de pensionare. Persoana interesată trebuie să fi acumulat încă minimum cinci ani de contribuții peste nivelul complet stabilit de legislația pensiilor.

Astfel, reducerea vârstei standard este condiționată direct de numărul anilor pentru care au fost datorate și achitate contribuții la sistemul public. Dacă stagiul suplimentar este mai mic de cinci ani, această prevedere nu poate fi aplicată.

Mecanismul prevăzut de articolul 56 din Legea nr. 360/2023 trebuie diferențiat de pensia anticipată, deoarece cele două forme de pensionare sunt reglementate separat și au condiții distincte. Pensia anticipată poate presupune diminuarea cuantumului acordat, în funcție de regulile stabilite de lege.

În schimb, articolul 56 reglementează acordarea pensiei pentru limită de vârstă înainte de atingerea vârstei standard. Persoanele care îndeplinesc cerințele privind stagiul contributiv pot solicita acest drept cu cel mult cinci ani mai devreme.

Elementul decisiv nu este doar apropierea de vârsta standard, ci existența celor minimum cinci ani de contribuții acumulați peste stagiul complet contributiv. Cele două tipuri de pensie nu trebuie confundate, chiar dacă ambele permit ieșirea din activitate înainte de termenul obișnuit.

Diferența dintre stagiul contributiv și stagiul de cotizare este esențială atunci când se verifică îndeplinirea condițiilor pentru pensionarea cu până la cinci ani mai devreme. Stagiul contributiv include perioadele pentru care au fost datorate și plătite contribuții în sistemul public de pensii.

Stagiul de cotizare poate cuprinde, în schimb, și anumite perioade asimilate sau necontributive pe care legislația le recunoaște în condiții determinate. Aceste intervale pot influența calcularea vechimii, dar nu trebuie considerate automat perioade de contribuție efectivă.

În această categorie pot intra studiile universitare urmate la zi și încheiate cu obținerea unei diplome, serviciul militar, precum și anumite perioade de concentrare, mobilizare sau prizonierat. Legea stabilește reguli particulare și pentru unele intervale de incapacitate temporară de muncă provocată de accidente de muncă sau boli profesionale, dar și pentru anumite perioade de concediu pentru creșterea copilului.

Recunoașterea acestor perioade nu înlocuiește însă condiția esențială prevăzută pentru obținerea pensiei înainte de vârsta standard. Solicitantul trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare contributiv și să îl fi depășit cu minimum cinci ani.

Existența studiilor universitare, a serviciului militar sau a altor perioade asimilate nu garantează, prin ea însăși, posibilitatea pensionării mai devreme. Stabilirea dreptului depinde de natura fiecărei perioade, de încadrarea sa legală și de îndeplinirea integrală a cerințelor prevăzute de Legea nr. 360/2023.