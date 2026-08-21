Dosarul de pensionare poate fi întârziat dintr-o greșeală banală. Detaliul care poate amâna și plata pensiei

Casa Județeană de Pensii Alba le atrage atenția persoanelor care urmează să solicite pensionarea asupra erorilor care pot întârzia soluționarea cererilor. Dosarul de pensionare trebuie să conțină toate documentele prin care solicitantul dovedește că îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Actele pot fi depuse personal sau prin reprezentantul legal. Verificarea atentă a documentelor poate preveni cererile de completare și întârzierile administrative.

Dosarul de pensionare nu presupune doar completarea și înregistrarea unei cereri, deoarece solicitantul trebuie să prezinte simultan documentele care îi confirmă dreptul la categoria de pensie cerută.

Potrivit articolului 89 din Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, cererea și actele doveditoare trebuie depuse în termen de 30 de zile de la data la care persoana îndeplinește condițiile legale de pensionare.

Înregistrarea formularului fără documentele necesare nu reprezintă o dovadă a îndeplinirii condițiilor. Dacă anumite acte lipsesc, documentația este înregistrată pentru ca solicitantul să poată fi informat cu privire la înscrisurile pe care trebuie să le aducă.

Dosarul poate intra pe circuitul de verificare a condițiilor și de stabilire a drepturilor după prezentarea documentelor necesare.

Fiecare informație înscrisă în cerere poate influența modul în care este analizat dosarul, motiv pentru care declarațiile pe propria răspundere nu trebuie tratate ca simple formalități administrative.

Datele declarate trebuie să reflecte situația reală a solicitantului în momentul depunerii cererii. Aceste informații pot avea efecte asupra stabilirii dreptului la pensie, asupra datei acordării și, în anumite cazuri, asupra momentului din care începe plata.

Casa Județeană de Pensii Alba recomandă completarea tuturor rubricilor aplicabile și prezentarea corectă a situației existente la data înregistrării cererii. Prin semnarea formularului, solicitantul confirmă și își asumă exactitatea informațiilor furnizate.

Momentul înregistrării cererii este esențial pentru stabilirea datei de la care solicitantul beneficiază de drepturile de pensie.

Conform articolului 90 din Legea nr. 360/2023, pensia se acordă, ca regulă generală, de la data îndeplinirii condițiilor legale. Pentru ca drepturile să fie stabilite, în principiu, de la această dată, cererea trebuie înregistrată în termenul legal de 30 de zile.

Dacă solicitarea este depusă după expirarea termenului, drepturile se acordă, potrivit regulii prevăzute de lege, începând cu data înregistrării cererii.

Pentru anumite categorii există prevederi speciale. În cazul pensiei de invaliditate sau al pensiei de urmaș, data acordării poate fi stabilită după reguli specifice, raportate la situația concretă a beneficiarului.

Stabilirea dreptului la pensie și plata efectivă a sumelor sunt două operațiuni distincte, chiar dacă, în numeroase situații, datele pot coincide.

Articolul 91 din Legea nr. 360/2023 prevede că pensiile se plătesc, în principiu, de la data acordării menționată în decizia de pensionare. Legea stabilește însă reguli diferite pentru anumite situații, inclusiv pentru pensia anticipată.

Informațiile completate în cerere și actele prezentate pot influența atât recunoașterea dreptului și data de la care acesta produce efecte, cât și momentul începerii plății.

Concordanța dintre documentele menționate în cerere și cele care rămân efectiv la dosar trebuie verificată înaintea depunerii documentației.

Casa Județeană de Pensii Alba avertizează că pe lista anexelor nu trebuie înscrise acte care nu sunt prezentate instituției. Dacă formularul a fost completat în avans, iar unele dintre documentele enumerate nu mai sunt depuse, lista trebuie corectată.

În evidența dosarului trebuie să apară exclusiv documentele predate efectiv.

Pentru reducerea riscului de întârziere, solicitantul trebuie să citească atent toate rubricile cererii și să completeze integral declarațiile pe propria răspundere. Situația prezentată trebuie să fie cea reală, existentă la data depunerii documentelor.

Persoana care solicită pensionarea trebuie să pregătească toate actele necesare pentru dovedirea îndeplinirii condițiilor legale, să înscrie în lista anexelor numai documentele prezentate efectiv și să verifice dacă dosarul este complet înainte de înregistrare.