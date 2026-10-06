Statul ar trebui să taie cheltuielile. Bogdan Glăvan: Avem nevoie să tăiem de undeva

Elaborarea bugetului pentru 2027 ar trebui să fie una dintre prioritățile viitorului Guvern, consideră profesorul de economie Bogdan Glăvan. Acesta susține că apărarea și educația trebuie să primească o atenție deosebită, în timp ce statul ar trebui să analizeze mai atent numeroasele programe prin care sunt cheltuiți bani publici.

Economistul a dat ca exemple investițiile în lucrări publice despre care consideră că nu și-au demonstrat utilitatea, dar și ajutoarele acordate unor companii care, potrivit acestuia, nu au fost niciodată auditate.

Bogdan Glăvan consideră că punctul de plecare pentru construcția bugetului trebuie să fie reprezentat de serviciile publice pe care statul trebuie să le ofere. În opinia sa, apărarea trebuie să fie una dintre priorități, având în vedere rolul statului de a proteja populația în fața amenințărilor externe. Un alt domeniu esențial este educația.

„Ar trebui să facem bugetul de la rolul statului. Ce vrem noi de la statul român – să ne apere de ameninţările externe, deci ar trebui să avem ca prioritate apărarea. Educaţia, evident. Nu există niciun exemplu de ţară care s-a dezvoltat, accelerat sau neaccelerat, fără să investească în educaţie. Să fie mulţi bani alocaţi învăţământului”, a declarat Bogdan Glăvan la Prima News.

Profesorul de economie susține astfel că investițiile în educație trebuie protejate atunci când este construit bugetul pentru anul următor.

În același timp, Bogdan Glăvan consideră că autoritățile trebuie să identifice cheltuielile care pot fi reduse. El a atras atenția asupra unor programe derulate prin diferite ministere și pe care le-a numit „programe-minune”.

„Ar trebui să avem ca priorităţi apărarea, educaţia, evident. Nu există niciun exemplu de ţară care s-a dezvoltat fără să investească în educaţie. Şi apoi, de la toate aceste programe-minune prin care se împart bani. Haideţi să ne uităm ce au făcut alte ţări în situaţii de criză”, a spus profesorul de economie.

Glăvan s-a referit la programe aflate la Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării și a susținut că, în condițiile în care este nevoie de economii, aceste cheltuieli ar trebui analizate.

„Haideţi să ne uităm ce au făcut alte ţări în situaţii de criză!”, a afirmat acesta, adăugând că „avem nevoie să tăiem de undeva”.

Economistul a oferit și câteva exemple de cheltuieli despre care consideră că ar trebui revizuite. Printre acestea se numără anumite lucrări publice și scheme de ajutor pentru companii.

„Haideţi să tăiem de la aceste multe scheme, multe programe, multe lucrări publice, de la grădiniţele construite în comune cu 60 de locuitori, de la pistele de biciclete care duc către cimitir – de la ajutoarele pentru diverse companii mici şi mari, care nu au fost niciodată auditate”, a declarat Bogdan Glăvan.

Profesorul de economie a pus astfel sub semnul întrebării utilitatea unor investiții finanțate din bani publici și modul în care sunt evaluate rezultatele programelor prin care companiile primesc ajutoare de la stat.

În opinia sa, viitorul Guvern ar trebui să stabilească mai întâi care sunt serviciile esențiale pe care statul trebuie să le finanțeze și să concentreze resursele bugetare asupra acestora, în special asupra apărării și educației.