Bursa de la București închide pe verde ședința de marți. Tranzacțiile au depășit 132 de milioane de lei

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în creștere ședința de tranzacționare de marți, iar valoarea totală a schimburilor a ajuns la 132,67 milioane de lei, echivalentul a 24,79 milioane de euro. Principalul indice al pieței, BET, a avansat cu 0,73%.

Cele mai mari tranzacții de pe Piața Reglementată au fost realizate cu acțiunile Băncii Transilvania, Romgaz și OMV Petrom. La nivelul evoluțiilor individuale, MedLife a înregistrat cea mai puternică apreciere a zilei.

BET, indicele care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a încheiat ședința la 33.891,15 puncte, după un avans de 0,73%.

Evoluția pozitivă s-a regăsit la majoritatea indicilor importanți ai Bursei de Valori București.

BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni, a crescut cu 0,67%, în timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, format din cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat un avans de 0,69%.

BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu o creștere de 0,73%.

O evoluție mai puternică a fost înregistrată de companiile din energie și utilități. BET-NG, indicele care urmărește acest segment al pieței, a urcat cu 0,98%.

Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a apreciat cu 0,63%. BET-FI a stagnat.

Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide în ședința de marți. Titlurile băncii au generat tranzacții în valoare de 18,38 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-au situat acțiunile Romgaz, cu schimburi de 15,44 milioane de lei. Acțiunile OMV Petrom au completat primele trei poziții, cu tranzacții în valoare de 10,59 milioane de lei.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți la Bursa de Valori București a ajuns la 132,67 milioane de lei.

La nivelul companiilor, cea mai bună evoluție a fost înregistrată de acțiunile MedLife, care au încheiat ziua cu o apreciere de 8,48%. Titlurile Bucur București au urcat cu 6,36%, iar acțiunile Transgaz au avansat cu 4,83%.

La polul opus s-au aflat titlurile Cris-Tim Family Holding, care au pierdut 7,08%. Acțiunile FIAR BET FI Index Invest au coborât cu 3,45%, iar Socep a înregistrat un declin de 3,16%.

BVB deschisese în creștere pe toți indicii ședința de marți. După aproximativ o jumătate de oră de tranzacționare, rulajul ajunsese la 24,72 milioane de lei, echivalentul a 4,64 milioane de euro.

La acel moment, BET avansa cu 1,71%, semnificativ peste creșterea de 0,73% consemnată la închiderea ședinței.

BET-Plus înregistra în debut un plus de 1,65%, BET-XT creștea cu 1,62%, iar BET-BK avansa cu 1,61%.

Cele mai puternice creșteri din prima parte a ședinței erau înregistrate în sectorul energetic și al utilităților. BET-NG urca atunci cu 2,22%, pentru ca la finalul zilei avansul să se reducă la 0,98%. BET-FI începuse ședința cu o creștere ușoară, de 0,02%, și a închis ulterior fără o modificare semnificativă.