Bursa de la București închide pe verde ședința de marți. Tranzacțiile au depășit 132 de milioane de lei
SURSA FOTO: BVB
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat în creștere ședința de tranzacționare de marți, iar valoarea totală a schimburilor a ajuns la 132,67 milioane de lei, echivalentul a 24,79 milioane de euro. Principalul indice al pieței, BET, a avansat cu 0,73%.
Cele mai mari tranzacții de pe Piața Reglementată au fost realizate cu acțiunile Băncii Transilvania, Romgaz și OMV Petrom. La nivelul evoluțiilor individuale, MedLife a înregistrat cea mai puternică apreciere a zilei.
Indicele BET a urcat cu 0,73%
BET, indicele care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii listate pe Piața Reglementată, a încheiat ședința la 33.891,15 puncte, după un avans de 0,73%.
Evoluția pozitivă s-a regăsit la majoritatea indicilor importanți ai Bursei de Valori București.
BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni, a crescut cu 0,67%, în timp ce indicele blue-chip extins BET-XT, format din cele mai lichide 25 de titluri, a înregistrat un avans de 0,69%.
BET-BK, utilizat ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu o creștere de 0,73%.
O evoluție mai puternică a fost înregistrată de companiile din energie și utilități. BET-NG, indicele care urmărește acest segment al pieței, a urcat cu 0,98%.
Indicele BET AeRO, care include companii reprezentative de pe piața AeRO, s-a apreciat cu 0,63%. BET-FI a stagnat.
Banca Transilvania, Romgaz și OMV Petrom au dominat tranzacțiile
Pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au fost cele mai lichide în ședința de marți. Titlurile băncii au generat tranzacții în valoare de 18,38 milioane de lei.
Pe poziția următoare s-au situat acțiunile Romgaz, cu schimburi de 15,44 milioane de lei. Acțiunile OMV Petrom au completat primele trei poziții, cu tranzacții în valoare de 10,59 milioane de lei.
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în ședința de marți la Bursa de Valori București a ajuns la 132,67 milioane de lei.
MedLife a crescut cu peste 8%
La nivelul companiilor, cea mai bună evoluție a fost înregistrată de acțiunile MedLife, care au încheiat ziua cu o apreciere de 8,48%. Titlurile Bucur București au urcat cu 6,36%, iar acțiunile Transgaz au avansat cu 4,83%.
La polul opus s-au aflat titlurile Cris-Tim Family Holding, care au pierdut 7,08%. Acțiunile FIAR BET FI Index Invest au coborât cu 3,45%, iar Socep a înregistrat un declin de 3,16%.
Bursa începuse ziua cu avansuri mai puternice
BVB deschisese în creștere pe toți indicii ședința de marți. După aproximativ o jumătate de oră de tranzacționare, rulajul ajunsese la 24,72 milioane de lei, echivalentul a 4,64 milioane de euro.
La acel moment, BET avansa cu 1,71%, semnificativ peste creșterea de 0,73% consemnată la închiderea ședinței.
BET-Plus înregistra în debut un plus de 1,65%, BET-XT creștea cu 1,62%, iar BET-BK avansa cu 1,61%.
Cele mai puternice creșteri din prima parte a ședinței erau înregistrate în sectorul energetic și al utilităților. BET-NG urca atunci cu 2,22%, pentru ca la finalul zilei avansul să se reducă la 0,98%. BET-FI începuse ședința cu o creștere ușoară, de 0,02%, și a închis ulterior fără o modificare semnificativă.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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