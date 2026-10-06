Paramount finalizează preluarea Warner Bros Discovery pentru 110 miliarde de dolari. Tranzacția creează un nou gigant la Hollywood

Paramount a finalizat preluarea Warner Bros Discovery pentru 110 miliarde de dolari. Tranzacția reunește două dintre cele mai mari studiouri cinematografice din lume și duce la formarea unui nou gigant media, numit Skydance.

Sub același grup ajung studiouri de film, servicii de streaming și rețele de televiziune precum CBS și HBO Max, dar și unele dintre cele mai cunoscute francize de divertisment, printre care Harry Potter, Top Gun și The Godfather.

Finalizarea tranzacției vine la opt luni după ce Paramount a ajuns, în februarie, la un acord pentru cumpărarea Warner Bros Discovery. Fuziunea schimbă semnificativ structura industriei de la Hollywood și a pieței media. În Marea Britanie, noul grup Skydance va controla inclusiv Channel 5 și TNT Sports.

David Ellison, președinte și director general al Skydance, a descris finalizarea tranzacției drept un moment istoric pentru companie și pentru întreaga industrie.

„Astăzi este o zi istorică, nu doar pentru Skydance, ci pentru întreaga noastră industrie”, a declarat David Ellison.

Acesta va conduce noua companie împreună cu Ynon Kreiz, care va ocupa funcția de co-director general.

„De la început, ambiția noastră a fost să aducem împreună aceste două studiouri cu o istorie îndelungată și să creăm un competitor mai puternic, cu talentul, resursele și acoperirea necesare pentru a spune povești extraordinare în fiecare gen, pe fiecare platformă, pentru publicul de pretutindeni. Acum, această ambiție a devenit realitate”, a spus Ellison.

Finalizarea tranzacției vine după o competiție îndelungată pentru preluarea Warner Bros Discovery, în care Paramount s-a confruntat cu Netflix.

Netflix își lansase oferta cu aproape un an înainte de încheierea tranzacției și ajunsese inițial la un acord pentru cumpărarea diviziilor de studio și streaming ale Warner Bros.

În luna decembrie, Netflix convenise o tranzacție evaluată la aproximativ 82 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 61,8 miliarde de lire sterline, sumă care includea și datoriile.

Oferta Paramount a avut însă o structură diferită. Compania a urmărit achiziția tuturor operațiunilor Warner Bros Discovery, nu doar a studiourilor și activităților de streaming.

Paramount, care fusese cumpărată la rândul său de Skydance anul trecut, a lansat inițial o ofertă ostilă pentru Warner Bros Discovery. Ulterior, compania a obținut aprobarea consiliului de administrație al Warner Bros.

Una dintre etapele importante pentru finalizarea preluării a fost obținerea aprobărilor autorităților de reglementare. Autoritățile britanice au dat undă verde tranzacției în august.

Departamentul pentru Digital, Cultură, Media și Sport a anunțat, de asemenea, că nu va interveni, după ce Paramount și-a asumat mai multe angajamente obligatorii din punct de vedere juridic privind prezența sa pe piața britanică de televiziune și divertisment la cerere.

Aprobarea din Marea Britanie a reprezentat un obstacol important depășit de cele două companii, dar tranzacția a avut nevoie și de acordul autorităților din alte state.

Companiile au trebuit, de asemenea, să rezolve un proces inițiat de procurorii generali democrați din 12 state americane, care încercau să blocheze fuziunea.

Pentru finanțarea preluării Warner Bros Discovery, Paramount a obținut sprijin financiar de ordinul miliardelor de dolari din Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite.

Compania americană de investiții RedBird Capital a furnizat, la rândul său, capital nou pentru finanțarea tranzacției.

Gerry Cardinale, fondator și partener executiv al RedBird Capital și membru al conducerii Skydance, consideră că operațiunea reprezintă un moment important pentru întreaga industrie media.