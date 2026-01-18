Printre aceste investiții se numără și obligațiuni emise de Netflix și Warner Bros. Discovery, în valoare de până la 2 milioane de dolari, achiziționate la câteva săptămâni după anunțul planurilor de fuziune ale celor două companii.

Documentele depuse joi și vineri arată că majoritatea investițiilor lui Trump au fost alocate obligațiunilor municipale, emise de orașe, districte școlare, utilități publice și spitale, însă o parte importantă a fost plasată și în obligațiuni corporative.

Pe lângă Netflix și Warner Bros. Discovery, portofoliul său mai cuprinde titluri de datorie ale unor companii precum Boeing, Occidental Petroleum și General Motors.

Achizițiile recente ale lui Donald Trump vin într-un context delicat, după ce în decembrie președintele a declarat că va avea un cuvânt de spus în aprobarea tranzacției prin care Netflix intenționează să preia Warner Bros. Discovery, într-un acord evaluat la peste 80 de miliarde de dolari.

Fuziunea este contestată de Paramount Skydance și va necesita aprobări de reglementare din partea autorităților americane. Investițiile lui Trump în obligațiuni ale companiilor implicate au reaprins dezbaterile privind potențiale conflicte de interese.

Portofoliul său de investiții s-a extins semnificativ în ultimele luni, incluzând sectoare care ar putea beneficia direct de politicile administrației. Anterior, Trump raportase achiziții de obligațiuni de cel puțin 82 de milioane de dolari în perioada august–octombrie, semn că aceste instrumente financiare reprezintă o componentă centrală a strategiei sale de conservare a capitalului.

Un oficial de la Casa Albă, sub protecția anonimatului, a precizat că portofoliul președintelui este gestionat independent de instituții financiare terțe și că nici Trump, nici membrii familiei sale nu pot influența deciziile de investiții. Oficialul a subliniat că, asemenea altor persoane cu averi mari, Trump folosește frecvent obligațiuni ca parte a unui portofoliu diversificat.

Cu toate acestea, prezența în portofoliu a titlurilor emise de companii aflate sub incidența deciziilor administrației sale continuă să atragă atenția experților politici și financiari, ridicând îngrijorări privind percepția unui posibil conflict între interesele publice și cele private.