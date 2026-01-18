Administrația Prezidențială a confirmat că România a primit oficial invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace” privind Ucraina, printr-o scrisoare transmisă de președintele SUA, Donald Trump, către președintele României, Nicușor Dan.

Conform unui fragment al scrisorii semnate de președintele SUA, obținut de Antena3.ro, Donald Trump a descris Consiliul ca fiind „unic” și a invitat oficial România să se alăture în calitate de membru fondator, aderând la carta Consiliului pentru Pace. Scrisoarea a fost însoțită de două documente suplimentare: planul cuprinzător și carta Consiliului.

„În calitate de preşedinte al Consiliului de Administraţie, invit în mod oficial România să se alăture în calitate de Stat Membru Fondator şi să adere la Carta Consiliului Păcii. Acest Consiliu va fi unic, nu a mai existat niciodată ceva asemănător! Fiecare Stat Membru poate desemna un reprezentant autorizat care să participe şi să ia parte, în numele său, la reuniuni. Alăturat se află Planul Cuprinzător şi Carta Consiliului, care sunt acum de schise pentru semnare şi ratificare”, se arată în fragmentul din scrisoare prezentat de Antena3.ro.

Scrisoarea a fost trimisă sâmbătă, iar oficialii americani au propus ca „Consiliul pentru Pace”, inițial creat pentru Gaza, să fie extins pentru a include și alte state afectate de conflicte, precum Ucraina și Venezuela, potrivit Financial Times. Deși detaliile privind funcționarea unui Consiliu de Pace pentru Ucraina rămân limitate, surse apropiate propunerii susțin că administrația de la Washington îl vede ca pe un mecanism alternativ, neoficial, care să gestioneze anumite conflicte internaționale în afara mandatului ONU.

România a primit invitația de a se alătura „Consiliului pentru Pace” din partea președintelui american Donald Trump, informație confirmată și de Administrația Prezidențială. Deputatul Victor Ponta a subliniat că gestul are „o mare încărcătură simbolică” și a recomandat ca președintele Nicușor Dan să se consulte cu experți de top din țară pentru a analiza toate opțiunile și efectele posibile ale deciziilor pe care le va lua.

„Ne aflăm în cea mai complicată și imprevizibilă situație de poziționare a României în politica externă de după 1989. Solicitarea SUA este extrem de directă, dar plină de implicații. În acest moment, Președintele ar trebui să consulte cele mai luminate minți din România, să aibă o analiză clară a variantelor posibile și a consecințelor fiecăreia, să informeze opinia publică într-un mod extrem de clar și să obțină un consens politic, fără de care orice decizie luată ar fi în pericol”, scrie Ponta, duminică, pe facebook.

Deputatul a mai subliniat că „vor exista repercusiuni” chiar și în cazul în care România nu va lua o decizie, ținând cont de modul în care se desfășoară politica externă a țării în 2026.