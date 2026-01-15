Fostul premier Victor Ponta a avertizat că România nu este pregătită pentru schimbările aduse de revenirea lui Donald Trump la Casa Albă și a criticat dur modul în care liderii politici autohtoni se raportează la evoluțiile internaționale.

Ponta a subliniat că lumea actuală s-a transformat într-o „junglă” geopolitică dominată de marile puteri, iar România trebuie să-și adapteze urgent politica externă pentru a nu rămâne marginalizată.

El a explicat că în contextul relațiilor cu administrația americană este esențială construirea unor legături personale solide, precizând că ambasadorul numit de președintele Klaus Iohannis, Andrei Muraru, nu dispune de acces real la Casa Albă sau la Departamentul de Stat.

Victor Ponta a arătat că exemplul Ungariei, unde Viktor Orban se bucură de sprijin direct din partea lui Trump, este relevant și că România ar trebui să urmeze o strategie similară pentru a-și proteja interesele.

„Se schimbă total tot ce știm noi despre politică internațională, despre America. Toată lumea mi-a dat dreptate. Cred că ar trebui să ne adaptăm, să înțelegem. Începem cu pași mici. De exemplu, n-am nicio chestie personală, dar trebuie să punem un alt ambasador. Pentru că ambasadorul numit de domnul Klaus Iohannis nu are intrare la Casa Albă, nu are intrare la Departamentul de Stat. (…) Trebuie să stabilim un tip de relație personală, pentru că Donald Trump, așa cum am văzut eu acolo la Mar a Lago, va lucra pe relații personale. Uitați-vă la Vicktor Orban. (…) Sunt foarte invidios pe relația lui Viktor Orban. Care, ați văzut, Donald Trump îl susține orice ar face”, spune Victor Ponta.

Prezent la Interviurile Adevărul, Ponta a mai spus că România nu și-a ajustat politica externă în conformitate cu stilul lui Trump și că nici Europa nu este pregătită pentru schimbările pe care le impune președintele american.

Victor Ponta a menționat că lideri europeni, precum Ursula von der Leyen sau Emmanuel Macron, continuă să adopte abordări depășite și că măsuri precum trimiterea de trupe în Groenlanda nu reprezintă tipul de ripostă eficientă pentru a-l „intimida” pe Trump.

În contrast, fostul premier a apreciat că Polonia și Italia dispun de lideri și sisteme politice care au înțeles evoluțiile geopolitice, în timp ce România continuă să rămână blocată în discuții interne privind numirea șefilor de instituții precum DNA sau SRI.

„Dar e clar că România nu are în acest moment un sistem politic care să se fie adaptat la schimbarea extraordinară adusă de Donald Trump. O să vă dau o veste și mai proastă. Nici Europa nu are. Adică doamna von der Leyen e din nou din filmul trecut. Domnul Macron, la fel. A zis că trimite trupe în Groenlanda. Nu e cazul. Nu e genul de ripostă cu care să-l intimidezi pe Donald Trump. Sunt invidios pe Polonia, pe Italia, pe țări care au lideri care au înțeles ce se întâmplă. Au nu doar lideri, au un sistem. Iar noi încă discutăm pe cine punem șef la DNA și la SRI”, a adăugat Victor Ponta.

În plan intern, Victor Ponta a criticat actuala coaliție de guvernare și rolul USR în conducerea efectivă a Executivului. El a afirmat că, de facto, USR și liderul său informal, premierul Ilie Bolojan, exercită controlul asupra Guvernului, în timp ce PNL se face că participă la guvernare, iar PSD nu acționează efectiv.

Ponta a comparat acest proces cu „USR-izarea” României, evocând analogia istorică cu preluarea puterii de către PCR în anii 1945, și a subliniat că USR deține un procent semnificativ din influența politică actuală, similar modului în care PCR a consolidat puterea atunci.

„Cel care conduce în acest moment guvernul e USR-ul cu domnul Bolojan, care e, de fapt, USR. Ziceați că PNL-ul nu face nimic. Păi nu e niciun PNL. Domnul Bolojan e USR și PSD-ul se face că se luptă. Nu se luptă. Că dacă ar vrea să lupte, sigur că au metode democratice, politice, date de grupurile parlamentare. Ei se plâng și rămâne așa. E un proces de USR-izare a României. Așa cum a fost și în anii 45, când PCR-ul cu 5% a preluat tot. 10% are USR-ul”, spune Ponta.

Fostul premier a propus ca soluție la blocajul politic eliminarea USR de la guvernare, subliniind că acest demers nu trebuie condiționat de atribuirea de funcții.

El a explicat că, împreună cu un grup de 25-30 de parlamentari independenți, a semnat o inițiativă prin care a solicitat scoaterea USR de la guvernare, fără a revendica vreo poziție în schimb.

Ponta a precizat că există două variante: fie USR este eliminat pentru a permite guvernarea serioasă a celorlalte partide, fie coaliția continuă să funcționeze cu USR, însă fără ca restul partidelor să acționeze efectiv.