SUA și-au consolidat prezența militară în zonă. Marina americană are desfășurate în regiune trei distrugătoare înarmate cu rachete, printre care și USS Roosevelt, care a intrat în Marea Roșie cu câteva zile în urmă, potrivit informațiilor publicate de New York Times, care citează oficiali militari americani. În plus, SUA dispun de cel puțin un submarin echipat cu rachete în Orientul Mijlociu, aflat în stare de alertă și pregătit să lanseze atacuri dacă va primi ordin.

Tensiunile au fost amplificate și de un mesaj transmis prin televiziunea publică iraniană, unde a fost difuzată o fotografie a lui Donald Trump realizată imediat după tentativa de asasinat asupra acestuia. Imaginea a fost însoțită de un text în limba persană care sugera că următorul foc de armă nu va rata ținta, fiind interpretată ca o amenințare directă la adresa președintelui american.

În acest context exploziv, Teheranul a transmis avertismente ferme către aliații Statelor Unite din Orientul Mijlociu. Un oficial iranian de rang înalt a declarat miercuri pentru Reuters că Iranul va ataca bazele americane aflate pe teritoriul acestor state dacă Washingtonul va lansa un atac asupra Iranului. Avertismentul a venit după ce Donald Trump a amenințat cu o intervenție în sprijinul protestatarilor iranieni.

Potrivit aceleiași surse, care a vorbit sub condiția anonimatului, Teheranul a cerut în mod explicit aliaților SUA din regiune să împiedice Washingtonul să declanșeze un atac. Iranul a informat mai multe state din zonă, inclusiv Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Turcia, că bazele americane de pe teritoriile acestora vor deveni ținte în cazul unei intervenții militare americane.

„Teheranul a informat ţările din regiune, de la Arabia Saudită şi Emiratele Arabe Unite până la Turcia, că bazele americane din aceste ţări vor fi atacate” dacă SUA vor ataca Iranul, a declarat oficialul.

În paralel, contactele directe dintre ministrul de externe al Iranului, Abbas Araqchi, și trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, au fost suspendate, reflectând escaladarea rapidă a tensiunilor diplomatice și lipsa unor canale active de comunicare între cele două părți.

🚨🇮🇷🇺🇸 IRANIAN TV THREATENS TO ASSASSINATE TRUMP: „NEXT TIME, THE BULLET WILL HIT YOUR HEAD” The Iranian State TV showed a pic of Trump right after the assassination attempt, with text in Persian saying the next shot won’t miss. It’s a blatant a threat, and they’re not even… pic.twitter.com/Qqg6DYJ2yz — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 14, 2026

Pe fondul acestor evoluții, o evaluare israeliană indică faptul că Donald Trump ar fi luat deja decizia de a interveni militar, însă amploarea și momentul exact al acestei acțiuni rămân neclare. Un oficial israelian a precizat că, marți seara, cabinetul de securitate al premierului Benjamin Netanyahu a fost informat despre posibilitatea unei intervenții americane sau chiar a prăbușirii regimului de la Teheran. Iranul este considerat un adversar major al Israelului, cele două state fiind implicate într-un război de 12 zile anul trecut.

Donald Trump a transmis, într-un interviu acordat marți postului CBS News, că Statele Unite vor lua măsuri foarte dure dacă autoritățile iraniene vor executa protestatari. În același timp, el i-a îndemnat pe cetățenii iranieni să continue protestele și să preia controlul asupra instituțiilor statului, afirmând că ajutorul este pe drum, fără a oferi însă detalii concrete privind natura acestuia.

Statele Unite dispun de forțe militare importante în întreaga regiune. Printre acestea se numără prezența în Bahrain, unde se află sediul Flotei a V-a a Marinei americane, și în Qatar, care găzduiește baza aeriană Al-Udeid, sediul avansat al Comandamentului Central al SUA. Anul trecut, Iranul a lansat rachete asupra bazei Al-Udeid ca represalii pentru atacurile aeriene americane asupra instalațiilor sale nucleare, un episod care a subliniat vulnerabilitatea infrastructurii militare americane din zonă și potențialul ridicat de escaladare.

Situația de securitate din Iran a determinat Ministerul Afacerilor Externe (MAE) să ridice avertismentul de călătorie pentru această țară la nivelul maxim, 9/9. Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiți să părăsească imediat teritoriul pe orice rută sigură disponibilă, MAE precizând că în prezent există încă zboruri comerciale disponibile.

Totodată, MAE recomandă românilor care aveau călătorii planificate în Iran în perioada următoare să le anuleze cu fermitate, pentru a evita orice risc asociat escaladării situației de securitate.

„Având în vedere contextul de securitate din Republica Islamică Iran şi riscul crescut de escaladare, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români că a ridicat nivelul avertismentului de călătorie pentru Republica Islamică Iran la nivelul maxim 9/9 – PĂRĂSIŢI IMEDIAT ŢARA! Astfel, MAE recomandă cu fermitate cetăţenilor români aflaţi în Republica Islamică Iran să părăsească această ţară imediat, pe orice rută sigură existentă. Din informaţiile de la acest moment, există încă zboruri disponibile pentru părăsirea teritoriului iranian”, a transmis miercuri seară MAE.

Cetățenii români aflați în Iran sunt sfătuiți să își semnaleze prezența la Ambasada României la Teheran, folosind numărul de telefon de urgență +98 21 77647570. Acest număr funcționează doar prin apel GSM, apelurile prin aplicații de mesagerie nefiind posibile din cauza lipsei accesului la internet.

În cazul în care cetățenii întâmpină dificultăți în contactarea misiunii diplomatice, aceștia pot apela alternativ numărul +98 21 77539041. Apelurile la acest număr sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de operatorii call center în regim de permanență, pentru a asigura asistență continuă.