Potrivit analizei, metalul prețios a intrat într-o nouă etapă de creștere, după ce în anul precedent a stabilit 53 de recorduri noi și a atras intrări masive în ETF-uri.

Intrările în fondurile listate care dețin aur au atins un nivel record de 89 de miliarde de dolari, iar activele administrate s-au dublat. Stocurile fizice au depășit 4025 de tone, față de 3224 de tone în 2024, cu America de Nord dominând 60% din influxurile din luna decembrie.

Primele săptămâni din 2026 păstrează direcția: aurul a avansat cu 6,5%, iar argintul cu 19,5%, subliniază Claudiu Cazacu.

Unul dintre factorii de risc luați în calcul de piețe este ancheta care îl vizează pe președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, legată de lucrările de renovare la sediul băncii centrale.

Investigația a fost interpretată ca o posibilă interferență în politica monetară, iar reacția lui Powell a fost tranșantă, descriind situația drept o încercare de influențare a deciziilor privind dobânzile.

Comitetul de politică monetară este în prezent extrem de divizat, cu trei voturi împotriva ultimei decizii: două în favoarea menținerii dobânzilor și unul pentru o reducere de 0,5 puncte procentuale – dublu față de ajustarea votată în final.

Pe acest fond, analiza subliniază că:

„Independența băncii centrale este recunoscută drept argument major pentru eficiența politicii monetare. Astfel, dacă investitorii percep o intenție a administrației SUA de a influența dobânzile dincolo de echilibrul economiei reale, ar putea fi luată în calcul o reevaluare a poziționării față de dolar, metale prețioase, dobânzi și implicit inflație”, arată Claudiu Cazacu.

Analiza subliniază că lumea traversează o perioadă de risc accentuat, de la situația din Venezuela, până la protestele din Iran și disputele strategice din Groenlanda.

„‘Râul’ incertitudinilor geopolitice (…) a devenit acum un adevărat fluviu”, spune Cazacu, precizând că evoluția globală produce „un ‘tsunami’ de nesiguranță” ce influențează direct piețele financiare şi reduce apetitul pentru dolar, în timp ce Bitcoin rămâne „relativ amorțit”.

În acest context, aurul rămâne printre opțiunile preferate pentru conservarea valorii.

La final de 2025, metalul galben a cunoscut o corecție cauzată de marcări de profit, dar impulsurile din începutul lui 2026 au întărit scenariile favorabile pe termen mediu și lung.

Investitorii urmăresc acum evoluțiile din Orientul Mijlociu și zona arctică pentru a evalua dacă urmează noi maxime sau o perioadă de consolidare.