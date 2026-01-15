Republicanii au blocat rezoluția menită să blocheze alte intervenţii ale lui Donald Trump în Venezuela, fără acordul Congresului, după ce Senatul SUA a respins miercuri documentul care ar fi limitat prerogativele președintelui în materie de acțiuni militare.

Inițiativa legislativă urmărea să impună ca orice operațiune militară suplimentară în Venezuela să fie aprobată explicit de Congres, în conformitate cu prevederile constituționale privind puterile de război.

Votul a fost de 51 la 50, în favoarea unei moțiuni procedurale inițiate de republicani pentru a opri avansarea rezoluției. Deși Partidul Republican deține 53 de mandate în Senat, trei senatori republicani au votat alături de toți democrații pentru continuarea procedurii, ceea ce a dus la egalitate și a impus intervenția vicepreședintelui JD Vance, în calitatea sa de președinte al Senatului.

Pentru a-și exercita votul decisiv, JD Vance s-a deplasat la Capitoliu, conform procedurilor legale aplicabile în cazul unui rezultat egal. Decizia finală a reflectat atât disciplina de partid impusă în ultimul moment, cât și diviziunile interne din rândul republicanilor cu privire la politica externă a administrației Trump.

Oponenții rezoluției au susținut că documentul este inutil în actualul context, argumentând că Statele Unite nu au trupe desfășurate pe teritoriul Venezuelei. În deschiderea ședinței Senatului, liderul majorității republicane, John Thune, a explicat poziția partidului, subliniind că nu există, în acest moment, operațiuni militare active.

„În prezent, nu desfăşurăm operaţiuni militare acolo”, a declarat miercuri liderul majorităţii republicane din Senat, John Thune, în deschiderea şedinţei Senatului. „Democraţii susţin acest proiect de lege deoarece isteria lor anti-Trump nu cunoaşte limite”.

Administrația Trump a insistat asupra faptului că intervenția prin care fostul lider venezuelean Nicolas Maduro a fost capturat, la 3 ianuarie, la Caracas, a avut caracter judiciar. Potrivit Casei Albe, scopul operațiunii a fost aducerea acestuia în fața justiției americane pentru acuzații legate de trafic de droguri, nu desfășurarea unei acțiuni militare clasice.

Susținătorii rezoluției au respins această interpretare, invocând prezența unei flotile semnificative de nave americane care blochează Venezuela și operațiunile desfășurate de luni de zile în sudul Caraibelor și în Pacific. De asemenea, ei au atras atenția asupra declarațiilor anterioare ale lui Donald Trump, care a amenințat public cu noi acțiuni militare.

Votul strâns a scos la iveală îngrijorările existente în Congres, inclusiv în rândul unor republicani, legate de direcția politicii externe promovate de Donald Trump. Tot mai mulți parlamentari au invocat ideea că prerogativa de a trimite trupe americane la război aparține Congresului, nu președintelui, conform Constituției SUA.

Cu doar câteva zile înainte, pe 8 ianuarie, cinci senatori republicani votaseră alături de democrați pentru avansarea rezoluției, într-un gest interpretat drept o rară contestare a liderului partidului. Cei cinci au fost Rand Paul, Susan Collins, Josh Hawley, Lisa Murkowski și Todd Young.

Trump a reacționat public, afirmând că acești senatori nu ar mai trebui realeși. Ulterior, președintele, secretarul de stat Marco Rubio și alți oficiali ai administrației au demarat o campanie intensă de convingere, contactând în mod repetat senatorii indeciși. În urma acestor demersuri, Josh Hawley și Todd Young și-au schimbat poziția și au votat miercuri împotriva rezoluției.

Într-o declaraţie, Young a spus că a primit asigurări de la „înalţi oficiali ai securităţii naţionale” că nu există trupe americane în Venezuela.

„Am primit, de asemenea, un angajament că, dacă preşedintele Trump va decide că forţele americane sunt necesare în operaţiuni militare majore în Venezuela, administraţia va veni în prealabil la Congres pentru a solicita autorizarea folosirii forţei”, a spus el.

În paralel cu dezbaterile din Congres, relațiile dintre Washington și noua conducere de la Caracas au intrat într-o etapă intensă. Președinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a confirmat miercuri o convorbire telefonică directă cu Donald Trump, descrisă drept una „lungă, productivă şi politicoasă”.

„Am discutat o agendă de lucru bilaterală în beneficiul popoarelor noastre, precum şi probleme nerezolvate în relaţia dintre guvernele noastre”, a declarat ea, la mai puţin de două săptămâni după capturarea preşedintelui Nicolas Maduro de către forţele americane.

Sostuve una larga y cortés conversación telefónica con el Presidente de los EEUU, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo, en la que abordamos una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos. pic.twitter.com/TPxQMo4mn0 — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) January 14, 2026

Trump a vorbit, la rândul său, despre dialog, caracterizând-o pe Rodriguez drept „o persoană extraordinară” și menționând progrese în domenii precum petrolul, mineralele, comerțul și securitatea națională.

⚠️⚠️#Urgente. Trump confirma llamada telefónica con Delcy Rodríguez: ¨Es una persona genial, tuvimos una llamada larga, discutimos varias cosas y creo que nos llevamos muy bien con ellos¨ pic.twitter.com/SFQxcT2Cje — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) January 14, 2026

Tot în acest context, SUA au finalizat prima vânzare de petrol venezuelean, în valoare de 500 de milioane de dolari, iar alte tranzacții sunt așteptate în perioada următoare.

„Nu se poate investi. Ar trebui stabilite o serie de cadre juridice și comerciale pentru a înțelege măcar ce fel de randament am obține din investiție”, a declarat Darren Woods, CEO al ExxonMobil oficialilor, în cadrul discuțiilor privind obstacolele din calea desfășurării activităților comerciale în Venezuela.

Purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers, a afirmat însă că administrația facilitează „discuții pozitive și continue” cu companiile petroliere interesate de reconstruirea infrastructurii energetice a Venezuelei.

„Echipa președintelui Trump facilitează discuții pozitive și continue cu companiile petroliere care sunt gata și dispuse să facă investiții fără precedent pentru a restaura infrastructura petrolieră a Venezuelei”.

Tot miercuri, Reuters a relatat că petrolul venezuelean este oferit la prețuri reduse față de alte surse, precum Canada.