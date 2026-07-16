Schimbarea orei ar putea deveni istorie în SUA. Camera Reprezentanților a aprobat ora de vară permanentă

Camera Reprezentanților din Statele Unite a adoptat marți un proiect de lege care prevede introducerea permanentă a orei de vară, o măsură care ar elimina schimbarea sezonieră a ceasurilor și ar menține pe tot parcursul anului programul folosit în perioada primăvară-toamnă.

Proiectul, denumit Sunshine Protection Act, a fost aprobat cu 308 voturi pentru și 117 împotrivă. Inițiativa are sprijinul președintelui Donald Trump, însă este de așteptat să întâmpine opoziție în Senatul controlat de Partidul Republican.

Unul dintre liderii republicani din Senat, senatorul Tom Cotton din statul Arkansas, care ocupă poziția a treia în ierarhia republicană a camerei superioare a Congresului, și-a exprimat opoziția față de adoptarea permanentă a orei de vară și a transmis că se va opune oricărei încercări de implementare a acestei măsuri.

Potrivit informațiilor de Market Watch, menținerea permanentă a orei de vară ar putea aduce beneficii industriei turismului, care ar avea parte de mai multe ore de lumină naturală în timpul serii pe tot parcursul anului.

În schimb, alte sectoare de activitate își exprimă îngrijorarea cu privire la efectele unei astfel de schimbări și au rezerve față de adoptarea programului permanent de vară.

Dacă legea va fi adoptată, Statele Unite ar renunța la schimbarea sezonieră a orei și ar păstra permanent ora de vară, în care ceasurile sunt date înainte cu o oră pentru a oferi mai multă lumină naturală în timpul serii.

Dezbaterea privind introducerea permanentă a orei de vară durează de mai mulți ani în Statele Unite și revine periodic pe agenda legislativă. Susținătorii măsurii consideră că serile mai lungi, cu mai multă lumină naturală, ar putea încuraja activitățile recreative, comerțul și turismul, reducând totodată disconfortul provocat de schimbarea ceasurilor de două ori pe an.

Pe de altă parte, există și numeroase rezerve față de această schimbare. Reprezentanți ai unor sectoare economice și unii politicieni susțin că ora de vară permanentă ar putea avea efecte nedorite asupra anumitor domenii de activitate, motiv pentru care proiectul continuă să fie intens dezbătut în Congres, chiar dacă a primit sprijin în Camera Reprezentanților și din partea președintelui Donald Trump.